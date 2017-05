Continúa Gobierno Municipal con actividades de la Semana Municipal de Bienestar Emocional - Sufrimiento y depresión están relacionados con la injusticia social expone la maestra Rossina Uranga

Como parte del segundo día de actividades de la Semana Municipal de Bienestar Emocional, la maestra Rossina Uranga Berri, presentó la conferencia “El sufrimiento emocional desde la perspectiva psicosocial”, donde explicó que múltiples sufrimientos humanos requieren de un trabajo de diversas instancias para ser solventados, “no con una actitud asistencialista, sino con una perspectiva de derechos humanos y justicia social”, dijo.



En su exposición, la experta señaló que hay situaciones en las que el acompañamiento psicológico no es suficiente para generar bienestar emocional en las personas, por lo que es necesario ir al contexto y las condiciones de las personas.



“En una situación donde una madre de familia es desempleada y tiene un hijo con discapacidad, y no tienen servicio médico, por ejemplo, si presenta una depresión, no podemos limitarnos a patologizar su caso o a un proceso tradicional, porque la atención psicológica no va a sanar esa depresión, ella necesita resolver sus problemas de fondo, de tal manera que es muy necesario que otras instancias hagan su parte para atender sus carencias, así no solamente la estaremos liberando de su sufrimiento”, expresó.



Destacó que es necesario un trabajo multidisciplinario e interinstitucional para abatir el sufrimiento en las personas, ya que se presentan casos de depresión originados por la injusticia social, es decir, cuando las personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas.



Invitó a los asistentes, en su mayoría psicólogos y estudiantes de psicología, a considerar la perspectiva psicosocial para no limitar la atención al sufrimiento humano, “si solamente lo abordamos como un diagnóstico de depresión o fragmentamos y parcializamos los síntomas, no ayudaremos realmente a las personas”.



Cabe destacar que la Semana Municipal de Bienestar Emocional es un evento realizado por el Centro de Atención y Prevención Psicológica del Gobierno Municipal, se han presentado diversas conferencias dirigidas a psicólogos, estudiantes de psicología y estudiantes universitarios, durante los días lunes, martes y miércoles, en tanto que el jueves y viernes se desarrollarán actividades en escuelas y con servidores del Gobierno Municipal. 24/05/2017