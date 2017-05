Definen en Cabildo proyecto de reforma a Ley del Instituto Municipal de Pensiones

Durante la sesión ordinaria de Cabildo desarrollada este miércoles, el regidor presidente de la Comisión de Gobernación, Alfredo Chávez Madrid, dio lectura a un dictamen referente a la iniciativa con proyecto de reforma a Ley del Instituto Municipal de Pensiones, con el fin de incluir la figura de “Asegurado por responsabilidad patrimonial”.



Para los efectos de la ley, adquirirán el carácter de “asegurados por responsabilidad patrimonial” aquellas personas que sufran daños personales con motivo de una actividad administrativa irregular, que sea determinada por convenio aprobado por el Ayuntamiento, o por resolución en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua.



Alfredo Chávez destacó que este acuerdo fue producto del análisis y evaluación de los regidores que conforman las Comisiones Unidas de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, así como Hacienda Planeación, quienes evaluaron la propuesta en conjunto con el titular del IMPE, Juan Antonio González Villaseñor, así como con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua, Martha Silerio Orozco, a fin de verificar que con esto no se afectara el patrimonio de la institución ni los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores.



Se consideró oportuno modificar el término propuesto de “afiliado” por el de “asegurado por responsabilidad patrimonial”, con la finalidad de evitar confusiones, pues si bien, el término afiliado no viene contenido en la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, su acepción común suele confundirse con la de “derechohabiente”; por lo que el término de asegurado por responsabilidad patrimonial permite distinguir completamente la figura de la del trabajador.



“La Iniciativa tiene por objeto otorgar únicamente el servicio médico derivado de los daños personales ocasionados con motivo de una actividad administrativa irregular imputable al Municipio de Chihuahua, por lo que el destinatario no adquiere derecho a pensiones, jubilaciones, aguinaldos o a cualquier otra prestación, a diferencia de los trabajadores del Municipio que tengan el carácter de “derechohabientes” puntualizó Chávez Madrid.



Es importante señalar que todos los gastos generados por la atención médica correrán por cuenta del Municipio de Chihuahua para no afectar el patrimonio del Instituto Municipal de Pensiones ni los derechos de los trabajadores del Municipio, derechohabientes, beneficiarios, pensionados y jubilados. 24/05/2017