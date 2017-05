Abordan el tema de depresión en la Semana Municipal de Bienestar Emocional *Es importante conocer los mitos y realidades de la depresión para poder identificarla

Ante la importancia que tiene el poder identificar las características de la depresión, el Gobierno Municipal, a través del Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI), impartió una conferencia en relación a sus mitos y realidades, esto durante la Semana Municipal de Bienestar Emocional.



La maestra en psicoterapia clínica, Amaranta Ávila Alba, impartió la conferencia “Depresión: mitos y realidades”, donde abordó de manera específica los síntomas y tratamiento para los diferentes cuadros de depresión que se han vuelto comunes en la sociedad.



Explicó que la depresión es un trastorno mental frecuente, cuyos principales síntomas son: tristeza, pérdida de interés o placer, sentimiento de culpa, falta de autoestima, trastorno de sueño o apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.



Ávila Alba explicó que, en muchas ocasiones, las personas más allegadas a alguien que sufre depresión, no se percatan o normalizan los síntomas, “es común que llegue la mamá y diga que no se dio cuenta de que su hijo estaba deprimido, para eso basta observarlo, con ponerle atención a la música que escucha nos daríamos cuenta de que algo no anda bien”, señaló.



Entre los niveles de depresión existen: la depresión mayor, en la cual se presentan más de cinco síntomas durante más de dos semanas; la depresión mediana, con dos o cuatro síntomas depresivos durante más de dos semanas y la distimia, en la que el individuo presenta tres o cuatro síntomas distímicos más de dos años, “esta última es la depresión más silenciosa, ya que por el tiempo que dura, la persona genera la idea de que la realidad es así y normaliza su estado de ánimo”.



Asimismo, se explicó que hay situaciones de depresión que no se pueden resolver nada más con psicoterapia, por lo que debe darse una atención multidisciplinaria con el uso de psiquiatría, tanatología, logoterapia o neurología, para trabajar con la persona y su familia de manera integral.



Ante la duda de los asistentes sobre qué hacer en caso de conocer a alguien con problemas depresivos o incluso ideas suicidas, la psicoterapeuta informó que en Chihuahua se tiene el número de emergencias 911, donde de los canalizan al CAPPSI para ser atendidos.



En ese sentido, la directora del CAPPSI, Rosa María Hernández, informó que se han hecho tamizajes en escuelas donde han identificado casos con riesgo suicida y han sido canalizados oportunamente para recibir atención psicológica, “si ustedes conocen a alguien en esta situación, no dejen que progrese, acérquense con nosotros y de inmediato les daremos atención”, finalizó.



La Semana Municipal de Bienestar Emocional inició el pasado lunes y se han realizado una serie de conferencias con temas como: abuso sexual infantil, comunicación asertiva, violencia de género, relaciones saludables, entre otros. 24/05/2017