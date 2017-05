Participará Alcaldesa en encuentro internacional para prevención de violencia en Medellín

La alcaldesa Maru Campos Galván anunció a los miembros de Cabildo, que derivado de un acuerdo de entendimiento con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de recibir asesoría técnica y acompañamiento para la prevención de la violencia, por lo que participará en el “Encuentro Internacional Medellín Lab” a realizarse del 29 de mayo al 2 de junio en la ciudad de Medellín, Colombia.



“Este viaje no tiene absolutamente ningún costo para el Municipio de Chihuahua, es pagado totalmente por la agencia internacional USAID, y aunque no me lo pide ninguna normatividad, estaré entregando a mi regreso un informe preciso sobre las acciones realizadas y los acuerdos de cooperación establecidos durante el viaje” puntualizó la Presidenta Municipal.



Señaló además que este encuentro internacional representa una oportunidad única de aprendizaje sobre políticas y prácticas para mejorar la inclusión social, la seguridad ciudadana y la reducción de la delincuencia así como la violencia.



Ante los miembros del Ayuntamiento, Maru Campos destacó que gracias a la tecnología y los sistemas de comunicación que imperan en el mundo, se mantendrá durante toda su ausencia al pendiente del acontecer en la ciudad por lo que estará disponible las 24 horas, como lo ha estado siempre durante estos meses de administración.



“Medellín Lab” será la plataforma de lanzamiento de la Red de Ciudades Seguras del Banco Mundial, en donde representantes de más de 35 ciudades, llegarán a Medellín para compartir aprendizajes y metodologías en temas de seguridad, convivencia y resiliencia



El citado encuentro, tiene como objetivo intercambiar experiencias y conocimientos entre ciudades en términos de seguridad, convivencia y prevención de la violencia.



Es importante señalar, que fue aprobado por unanimidad la designación de la regidora Adriana Díaz Negrete como encargada del despacho de los asuntos de la presidencia municipal durante este viaje de la Alcaldesa. 24/05/2017