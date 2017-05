Tenemos grandes aportaciones para fortalecer la ley de profesiones: Nadia Siqueiros

Foro de la Ley de profesiones de la iniciativa que presentó Nadia Siqueiros sobre la reforma a la ley estatal de profesiones.



En un foro bastante participativo en el auditorio de las instalaciones del INFORAJ, la diputada Nadia Siqueiros dio a conocer que se está cumpliendo con el cometido con estos foros, de tener la suma participación de la gente profesionista del Estado.



“Tengo la certeza de que en base a las investigaciones realizadas y a la información que inspira mi iniciativa, la Ley Estatal de Profesiones requiere con urgencia una reforma integral de fondo”.



Menciono que a casi veinte años de su emisión, ésta norma en parte ha cumplido de manera parcial sus objetivos y al tiempo transcurrido, pero la realidad ha rebasado en mucho, no sólo a los alcances y posibilidades legales que contiene, sino también la realidad excedió las posibilidades operativas de las instancias responsables de su aplicación, señalo la legisladora.



Con este foro se dio una revaloración real de lo que son, lo que significan y lo que hacen los Colegios de Profesionistas, porque aquí se está haciendo una nueva relación entre la sociedad y las propias organizaciones de profesionistas, indico Siqueiros. Se está creando una vinculación permanente entre áreas del sector público, los notarios, los colegios, los profesionistas y la sociedad, para dar seguridad y certeza, no solo a la actividad profesional, sino a los procesos legales y administrativos previos para evitar acciones o actividades no idóneas o incorrectas, siempre en apego a los principios constitucionales aplicables.



Dentro del foro hubo mucha participación, donde los profesionistas de diferentes carreras dieron su punto de vista para una mejor aplicación de sus funciones que tendrá esta ley aportada por la diputada Nadia Siqueiros.



En el foro estuvieron presentes las diputadas Laura Marín y Roció González.



24/05/2017