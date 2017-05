Realizan primer Foro de Consulta para la Reforma a la Ley de Profesiones del Estado de Chihuahua

Con el propósito de escuchar las propuestas por parte de representantes de colegios de profesionistas, integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y Justicia, llevaron a cabo el primer Foro de Consulta para la Reforma a la Ley de Profesiones del Estado de Chihuahua.



En su participación, la diputada Nadia Siqueiros, iniciadora de la propuesta, mencionó que esta reforma requiere de un estudio profundo, ya que es preponderante la adecuación de esta norma a los tiempos actuales, y con esto, habrá la certeza de que se generarán generar mejores condiciones para la sociedad, particularmente para los colegios, profesionistas, pasantes, prácticos, e instancias de gobierno.



Para finalizar su exposición, señaló que no hay apuro ni fecha descrita para la reforma en materia, ya que lo importante es que no se haga un trabajo a vapor y que requiera de enmiendas, por lo que es óptimo que se le dé el tiempo necesario para abarcar todas las necesidades.



Por su parte, En su mensaje de bienvenida, Laura Marín Franco, diputada presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, mencionó que como legisladores se tiene la obligación de ciudadanizar el quehacer del Poder Legislativo, a fin de que se pueda establecer un puente de comunicación entre sociedad y gobierno, para que los trabajos realizados en conjunto se traduzcan en leyes que beneficien a la sociedad, y que realmente sean aplicables a la realidad que se vive en la Entidad.



Así mismo, invitó a los presentes a exponer su punto de vista sobre el tema, respecto a su experiencia y conocimientos para que las propuestas emanadas de los foros sean enriquecedoras; a la vez externó que aquél legislador que no escucha a sus representados, es alguien destinado a

fracasar, y por ello la importancia de llevar a cabo este tipo de eventos tan importantes.



Por su parte, la diputada María Antonieta Mendoza felicitó a Nadia Siqueiros por no hacer esta iniciativa de manera rápida, y pidió el apoyo de todos los colegios de profesionistas, ya que es muy importante su asistencia a los dos foros, debido a la trascendencia que representa el exponer y atraer los puntos de vista o alguna otra aportación, de manos de quienes están de manera directa inmersos en el tema, y sobre todo, para que los alumnos tengan la certeza de que hay una dirección que atiende las necesidades.



Algunas de las propuestas externadas, son la implementación de mesas de trabajo con temáticas particulares donde participen todos los profesionistas, la creación de un instituto de profesiones, la regulación respecto a la certificación académica, y la vinculación con el gobierno para que exista una regulación y por ende una sanción en caso de alguna falta.



Además se informó que próximamente, también podrán hacer llegar inquietudes a través de la pagina web del Congreso del Estado, con la intención de contemplarlas dentro de las mesas de trabajo.



Cabe mencionar que el siguiente foro de consulta se llevará a cabo en Ciudad Juárez el próximo 2 de junio del presente año, a las 10:00 horas, en las instalaciones de Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, ubicadas en Av. Lincoln No 1320, colonia Córdoba Américas (acceso B de

oficinas del Edificio José María Morelos y Pavón). 24/05/2017