Celebra SEDESOL su 25 aniversario con incremento en padrón de beneficiarios En Chihuahua se beneficia a más de 450 mil personas

En el marco de los festejos del 25 aniversario de la Secretaria de Desarrollo Social, la Estrategia Nacional de Inclusión y el inédito trabajo de coordinación de los tres órdenes de gobierno, empresarios, líderes de la sociedad civil y académicos, han logrado que Chihuahua cuente con un padrón de más de 450 mil beneficiarios, transformando las historias de vida de las familias de escasos recursos a nivel nacional.



En lo que respecta al Estado de Chihuahua el Delegado de la SEDESOL José Luís de Lamadrid Téllez, destacó que en el 2013 el programa de 65 y Más contaba con un padrón de 46 mil adultos mayores, número que al día de hoy se ha incrementado ya que cuenta con un total de 145 mil beneficiarios quienes bimestre a bimestre reciben su pensión.



Otro de los programas que ha registrado un impacto positivo a nivel Estatal, señaló el Delegado, es el de Atención a Jornaleros Agrícolas, el cual hace tres años tan solo contaba con tres albergues para jornales y a la fecha se extendió a 20 a lo largo del Estado, mismos que no solo benefician a los jornaleros que llegan a Chihuahua desde otras entidades, sino también a los hijos de los beneficiarios quienes cuentan con aulas en donde pueden estudiar mientras sus padres trabajan.



Con lo anterior además de beneficiar a los jornaleros que se trasladan al Estado en busca de una mejor oportunidad, contribuye a la erradicación del trabajo infantil, a través del estudio que se les proporciona a los niños que llegan a los Albergues, quienes además cuentan con un comedor para alimentarse de manera nutritiva.



Además, otro de los programas de la SEDESOL que se ha penetrado en los Chihuahuenses, es el de Comedores Comunitarios, por medio del cual los habitantes de escasos recursos, pueden tener acceso a una alimentación sana, variada y suficiente, ya que en el Estado existen 76 los cuales se encuentran ubicados en las zonas de mayor marginación en el Estado, buscando el beneficio de los habitantes, destacó el Delegado de SEDESOL.



El Secretario de la SEDESOL, Luis Miranda Nava, informó que, mediante la transferencia de recursos, se evitó que 2.6 millones de mexicanos cayeran en situación de pobreza y 2.8 millones en pobreza extrema. “Los mexicanos cuentan con una red de protección social, mediante la cual se refleja que seis de cada diez pesos que se perciben en los hogares más pobres, tienen su origen en programas sociales”.



Doce de cada 100 casas en el México de 1990 no tenían techo firme, 21 de cada 100 tenían piso de tierra y 40 de cada 100 no tenían drenaje. “En la actualidad, 98 de cada 100 casas tienen techo firme, 99 de cada 100 tienen luz y muros firmes, 96 de cada 100 tienen piso firme y 92 de cada 100 tienen drenaje.



“Lo que buscamos es cerrar la brecha de desigualdad que tanto lastiman el tejido social, construir ciudadanía y renovar la esperanza en las instituciones y las políticas públicas”, resaltó Miranda Nava. 25/05/2017