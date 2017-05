El IMSS continúa realizando examenes de hipertensión a la población

En el Hospital General de Zona (HGZ), No.6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se continuarán realizando exámenes de signos vitales durante todo este mes a la población en general, con el fin de detectar problemas de hipertensión arterial,



En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, el IMSS concientiza a los derechohabientes sobre la prevención de ésta enfermedad alertando sobre los factores de riesgo para que la población se aleje de malos hábitos en pro de una vida más saludable, por ello les damos pláticas y estamos repartiendo trípticos informativos, puntualizó la doctora Martha Acosta Varela, coordinadora del Programa Promoción de la Salud en el hospital del IMSS.



En el módulo de detección oportuna de hipertensión arterial instalado a la entrada del HGZ 6 y que durante este mes funcionará de siete y media de la mañana a dos de la tarde, se atienden diariamente decenas de personas que asisten a esas instalaciones, sean o no derechohabientes, señala la subjefa de enfermeras Lidia Carrillo Cabañas.



“Todos los días canalizamos a alguna persona a que vaya a control con su médico familiar si es derechohabiente o si no lo es le recomendamos acuda a atención médica, porque se les detecta alta su presión y es que mucha gente no sabe que es hipertensa o sabiéndolo, no lleva un control estricto de su enfermedad”, señala la licenciada en enfermería Carrillo Cabañas.



“En estas dos semanas que tenemos operando el módulo, incluso hemos canalizado personas al área de urgencias porque se les ha encontrado su presión muy alta”, añadió.



Como parte de las acciones permanentes del programa PREVENIMSS y en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se celebró este 17 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene el exhorto a su población derechohabiente y población en general a adoptar hábitos y estilos de vida saludables a fin de prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial.



La hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta y a medida que se envejece, se incrementa la probabilidad de sufrir alta presión de manera crónica, debido a que a mayor edad los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos, cuando esto sucede, la presión arterial se eleva.



Además, este padecimiento aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte prematura.



La persona tiene un riesgo más alto de sufrir hipertensión arterial si:

• Es obeso

• Con frecuencia sufre de estrés o estados de ansiedad

• Toma demasiado alcohol (más de un trago al día para las mujeres y más de dos para los hombres)

• Consume demasiada sal o la agrega antes de probar la comida

• Tiene antecedente familiar de hipertensión arterial

• Sufre diabetes

• Es adicto al tabaco

• Es sedentario



Por esta razón el instituto hace un llamado a la población, para que a acuda a los Módulos PREVENIMSS, ubicados en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en donde no se requiere agendar cita para recibir una evaluación de peso y talla, conocer su estado de salud en general y recibir importantes consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de vida.



Nutrición, prevención, promoción de la salud, salud reproductiva, y detección oportuna de enfermedades, son algunas de las acciones que se realizan en favor de la salud del derechohabiente.



Se hace hincapié en adoptar hábitos saludables que mantengan al cuerpo en buen estado, como es la actividad física con por lo menos 30 minutos de caminata diaria, disminuir el consumo de sal, refrescos y alimentos chatarra, incrementar el consumo de frutas y verduras así como procurar más las carnes blancas que las rojas y beber agua natural. 25/05/2017