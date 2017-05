Solicitan Diputados no expedir licencias para venta de bebidas alcohólicas en Ciudad Juárez Además verificar y sancionar el incumplimiento y mal uso de las mismas

Los Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, realizaron un exhorto al Ayuntamiento de Juárez, para que se abstenga de expedir licencias de uso de suelo en áreas habitacionales, destinadas a establecimientos en los que se ingieren bebidas alcohólicas; de igual forma para que se revise la legalidad de las licencias que se encuentran en funcionamiento en dichas zonas.



El Diputado Gabriel García Cantú, expuso en Tribuna que vecinos de distintas zonas destinadas a casa habitación en Ciudad Juárez se reunieron con él, con la finalidad de buscar la manera desde el Poder Legislativo de frenar el incremento de establecimientos como bares,

centros nocturnos y cantinas que funcionan cercanos a sus lugares de residencia.



Lo anterior, derivado del aumento de este tipo de establecimientos alrededor de los hogares de los juarenses, lo que ha traído como consecuencia, no solo las molestias que se generan por la concentración masiva de personas, sino los riesgos en cuestión de seguridad para las familias.



Comentó que por ello es necesario tomar medidas preventivas y de resguardo que coadyuven y fortalezcan la tranquilidad de los habitantes, con acciones que no limiten el desarrollo y sano esparcimiento de las familias chihuahuenses. 25/05/2017