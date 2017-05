Encabeza Rocío González Foro en Materia de Servicios Inmobiliarios

Rocío González, diputada por el Partido Acción Nacional en su carácter de Presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, encabezó el Foro en Materia de Prestación de Servicios Inmobiliarios, realizado en Ciudad Juárez; que tiene como propósito ajustar el marco normativo a las demandas de una realidad cambiante de una sociedad en

continuo proceso de evolución.



La Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios busca regular las transacciones de bienes inmuebles en las que interactúan instituciones, reglas, documentos, etc., para la adquisición, compra, venta y bases regulatorias. “Es por ello que la Diputada Blanca Gámez, presenta por parte del Grupo Parlamentario del PAN, esta nueva Ley, para normar al sector inmobiliario, pero además se adhieren Diputados de otros partidos. “Porque creemos que lo más importante es la certeza jurídica que en cualquier transacción de este tipo se pueda realizar, para que tenga la seguridad y finalmente la confianza de poderla realizar”, destacó la Legisladora.



El Congreso del Estado se ha dado a la tarea de conjuntar a los especialistas, en la realización de mesas técnicas y foros de consulta, para enriquecer la iniciativa en materia de Servicios Inmobiliarios.



"La última década, sobre todo en Ciudad Juárez y Chihuahua, ha sido identificada por la movilidad que hay de otros municipios hacia estos municipios más grandes, pues se da este fenómeno de venta o de compra de vivienda, o de renta. Vemos ahora por ejemplo, que se han hecho muchas plazas comerciales, y bueno, están destinadas sobre todo a bares, restaurantes y en este sentido quienes intervienen para la renta, no están normados, regularizados, y tenemos todo este crecimiento exponencial, que se queda en el limbo sin alguna posible reclamación y no completas o no se concreta un convenio o un contrato y puedes perder incluso hasta el patrimonio", comentó Rocío González.



Cabe destacar que el próximo ‪12 de Junio se realizará en Chihuahua el segundo Foro, ya que la mecánica del Congreso del Estado en esta legislatura, es invitar a quienes son parte de los temas, para que ellos aporten a la propuesta de Ley en beneficio de la ciudadanía. 29/05/2017