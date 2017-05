Detalla Diputada Marín iniciativa para elevar la penalidad sobre armas de fuego

La diputada Laura Marín, presentó ante los medios de comunicación, detalles sobre la iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de elevar penalidades a los delitos de portación, acopio y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea.



Acompañada del Fiscal General del Estado César Augusto Peniche Espejel, el Director de la Policía Estatal Única Óscar Alberto Aparicio, el Director de Seguridad Pública Municipal Gilberto Loya, y del Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, la Legisladora informó que esto se debe al incremento en la violencia en la Entidad y la finalidad es otorgarles la categoría de delito grave, lo cual también dará fin a la puerta giratoria.



Laura Marín explicó que en la actualidad, el delito de portación de armas tiene una penalidad de 3 a 15 años, por lo que se busca que la mínima sea de 5 años y de igual manera al delito de acopio, pues este tiene establecido de 2 a 30 años de prisión, la cual presentó en el

Pleno el jueves 25 de mayo.



Además de ello, se busca reducir la figura del acopio de armas a 3 y no 5, también que la posesión tenga una pena mínima de 3 años y no de 3 meses a 7 años, así como que se consideren estos delitos como graves y que por consecuencia amerite una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.



Por su parte los mandos policiacos, destacaron la importancia de esta iniciativa propuesta por la Diputada Laura Marín y la felicitaron por buscar una mayor regulación para la penalidad de la portación de armas de fuego, pues el hecho de que quienes fueron sorprendidos no estén en prisión, ha provocado que sea más fácil cometer un delito.



También el Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, reiteró a las autoridades que dentro de la agenda legislativa de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, está el trabajar en conjunto para marcar una pauta importante, no solo en beneficio de los chihuahuenses, sino para el resto del país. 29/05/2017