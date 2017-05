Gobierno federal reconoce a instituciones, aunque a algunos no les guste • El Secretario de Gobernación encabezó la entrega de reconocimientos y créditos a elementos del Servicio de Protección Federal

“Existen personas a las que no les gustan las instituciones, sin embargo, hay quienes las reconocemos todos los días y hoy es un día para hacerlo”, aseguró el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Al encabezar la entrega de reconocimientos, ascensos y créditos a policías del Servicio de Protección Federal reiteró el reconocimiento y agradecimiento por la labor que realizan los elementos de esta corporación de seguridad. Saben, dijo, que al cumplir con su deber están ayudando a fortalecer al Gobierno de la República.



Somos, apuntó, conscientes de las condiciones que tienen que atravesar por la profesión que eligieron emprender; no obstante, agregó, el hecho de que optaran por salvaguardar a las personas e instituciones de nuestra nación es un acto fundamental para el Estado mexicano.



“Se ha diversificado su labor, por tanto esta no pasa desapercibida porque arriesgan su vida con el único propósito de resguardar al país”, comentó el Secretario Osorio Chong.



En las instalaciones del Servicio de Protección Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, el encargado de la política interior del país subrayó el compromiso que los elementos del Servicio de Protección Federal manifiestan con la constante capacitación y profesionalización, lo que los hace, comentó, una agrupación de élite.



El titular de la Secretaría de Gobernación destacó que además de los 300 créditos personales y 100 hipotecarios otorgados, existen más para quienes lo necesiten y soliciten. “Avisen a sus compañeros para que ellos también gocen de estos beneficios”.



Asimismo, señaló que el apoyo no se concentra solo en los préstamos, sino en el otorgamiento de licencias de paternidad, el seguro de vida a jefas de familia y becas para hijos con lo que se reitera el compromiso del Gobierno de la República con las instituciones de seguridad.



Agradeció el apoyo del Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, en el otorgamiento de estos apoyos, y le solicitó seguir trabajando de manera coordinada para apoyar a los servidores públicos que constantemente arriesgan su vida al resguardar la tranquilidad del país.



Por su parte, Reyes Baeza aseguró que desde esta institución se contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres del servicio público. El Instituto es público, eficaz, responsable, moderno y humano que atiende de manera digna y cálida a los 13 millones de derechohabientes y que presta sus servicios de manera integral.



Señaló que en esta ocasión y para quienes diariamente contribuyen y participan a mejorar las condiciones de paz y tranquilidad de la población se otorgaron a los elementos de esta corporación 300 créditos personales y 100 hipotecarios, cuyo monto asciende a 130 millones de pesos. Además, anunció 500 préstamos personales adicionales para el personal de toda la Secretaría de Gobernación.



De esta forma, sostuvo el Director General del ISSSTE, se atiende la instrucción del Presidente de la República y la convocatoria permanente del Secretario de Gobernación, de brindar las atenciones del personal de esta institución.



El Comisionado del Servicio de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur, agradeció los apoyos que se otorgaron a los integrantes del SPF, en beneficio de los elementos de seguridad y sus familias. Indicó que esta corporación contribuye a fortalecer la seguridad en las instalaciones del Gobierno de la República y son responsables de la protección de altos funcionarios.



En representación de los beneficiados, el policía César Ramírez Calderón expresó su agradecimiento por la obtención de créditos hipotecarios, los cuales les han permitido alcanzar un proyecto de vida al tener un espacio propio, seguro, digno y confortable para la convivencia y la interacción con la familia. Este tipo de apoyos, dijo, es un reconocimiento a nuestro esfuerzo y nos incentiva a prepararnos cada día más en la labor policial y en contribuir a la seguridad de la nación.



Al evento también asistieron el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez Montes, y el titular del Sistema Penitenciario, José Alberto Rodríguez Calderón. 29/05/2017