“Juárez Iluminado” siempre fue un proyecto inviable: Jesús Valenciano

Posterior a la comparecencia que tuviera el alcalde de Juárez, Armando Cabada ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en virtud de realizar un examen exhaustivo al proyecto “Juárez Iluminado”, dicha comisión del Congreso se pronunció en voz de su presidente, el diputado Jesús Valenciano García, quien reconoció “la altura de miras por parte del Alcalde Cabada” al presentar un documento ante el Congreso con el que solicita se detenga el análisis financiero y técnico del proyecto a fin de encontrar mediación financiera óptima para la realización de dicha obra.



Valenciano se refirió al documento del cual comentó: “él vino a presentar un documento con el que pide a esta Comisión (de Hacienda) y al propio Congreso que no continuemos con el análisis al proyecto, porque él mismo, junto con su equipo, se dio cuenta que la capacidad actual del municipio, no cumplen con el requisito mínimo para el proyecto”. El legislador deliciense agregó que la garantía que puedan representar las participaciones federales no cubren la propia necesidad de lo proyectado por lo que el municipio de Juárez se hubiese visto en serios rezagos financieros a causa de un solo proyecto.



El también vicepresidente del Congreso comentó además que la comisión le agradeció al Alcalde Cabada esa voluntad con la que se presentaba a la comparecencia, empero dejó ver que la propia comisión ya contaba con documentos y algunos estudios, financieros sobre todo, como argumentos sólidos para que no se aprobara el proyecto de Cabada: “uno de esos puntos es la capacidad de pago que tiene el municipio de Juárez, hoy le hicimos entrega de un documento donde vienen enlistados algunas deudas registradas por el municipio, información que nos proporcionó la Secretaría de Hacienda y por la Auditoría Superior del Congreso del Estado, y nuestra intención es que él corrobore esta información con su equipo de finanzas y puedan proyectar de una mejor manera la obra “Juárez Iluminado”.



El diputado Jesús Valenciano reiteró entonces que desde la llegada del proyecto al seno de la Comisión de Hacienda estuvo vista la inviabilidad del proyecto debido a que éste exigía el contrato de deuda pública aplicando como garantía las participaciones federales, no obstante ello, insistió en decir que el proyecto, en términos técnicos, debería también aprobar ciertos lineamientos por parte de los organismos responsables de energía en el ámbito federal, así como la propia CFE.



Valenciano mencionó que la Comisión de Hacienda ha sugerido al municipio de Juárez que, en proyectos futuros respecto al alumbrado público, habrá que observar y seguir el protocolo que ofrece la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE; “esa comisión nacional maneja un sencillo índice que permite acercarse a ciertos estándares para proyectos novedosos que tienen que ver con la energía, en este caso, la eléctrica, y darnos cuenta y aceptar que “Juárez Iluminado” distaba de este protocolo; y nosotros en la Comisión de Hacienda lo advertimos desde que llegó el proyecto, de hecho supimos siempre que no existía viabilidad protocolaria, ni técnica, ni financiera para el proyecto que presentó el municipio de

Juárez”.



Para concluir, el diputado Valenciano dijo que en la comparecencia se conminó al Alcalde Cabada a presentar un proyecto más cercano al protocolo de energía con que se cuenta a nivel federal, así como la fuente financiadora, que garantice la celebración de un contrato de deuda pública, lo cual analizarían en su momento, de nueva cuenta, en el Seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. 30/05/2017