Pide Servicios Públicos no tirar basura en vía pública pues obstruye el alcantarillado pluvial -Ponen en riesgo a la ciudadanía

Con motivo del temporal de lluvias, el director de Servicios Públicos Municipales (SPM), Mario Vázquez Robles hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no arroje basura a la vía pública, ya que con ello se obstruye el alcantarillado pluvial y deriva en posibles inundaciones.



En este sentido, indicó que los trabajos del Departamento de Limpia Urbana se han incrementado para levantar arrastres que se generaron por las lluvias, pero además han retirado gran cantidad de desechos de alcantarillas que se encontraban tapadas para el flujo pluvial.



Tan sólo con los trabajos realizados este lunes por la tarde y noche, se lograron retirar más de 40 toneladas de tierra, escombro y basura de puntos donde se detectó mayor riesgo para los conductores y vecinos del sector, tales como Avenida Teófilo Borunda y las colonias Nueva España y Valle Dorado.



Al respecto, Mario Vázquez Robles reiteró el exhorto a las familias chihuahuenses para que apoyen estas acciones realizadas por el Gobierno Municipal, las cuales impactan de forma directa en su seguridad, y pidió reportar al número 072 a quien se detecte tirando residuos en calles y puntos no permitidos, ya que con ello ponen en riesgo la integridad de la población.



Finalmente, sostuvo que Servicios Públicos se encuentra trabajando para ofrecer las mejores condiciones posibles en las calles de la ciudad capitalina y atentos a ofrecer respuestas rápidas para cubrir las necesidades ante cualquier contingencia. 30/05/2017