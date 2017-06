Preparan solicitud de declaratoria de emergencia por granizada Sube a 2 mil la cifra de vehículos dañados; se reportan 120 viviendas con afectaciones en techos y ventanas.

También se tramita el pago de seguros por el daño a cultivos.

El Gobierno del Estado trabaja en la solicitud de una Declaratoria de Emergencia, por los daños severos causados por el granizo atípico que cayó el lunes 29 de mayo en la ciudad de Chihuahua y en algunos municipios del noroeste del estado.



Tan solo en la capital del estado se reportaron 2 mil vehículos con daños entre leves y severos, informó el coordinador de Protección Civil, Virgilio Cepeda Cisneros.



Además, la granizada generó afectaciones en techos y ventanas de 120 viviendas y en cultivos de las zonas rurales, agregó el funcionario.



Cepeda Cisneros explicó que el granizo fue de gran tamaño, porque el cambio de temperatura que lo generó, ocurrió a baja altura y no alcanzó a fraccionarse la grajea, como ocurre de manera regular.



Dijo que la Declaratoria de Emergencia se gestionará básicamente para los cultivos dañados y la ganadería, y no tanto para la cuestión de viviendas ya que dicha situación, puede solventarse adecuadamente con recursos del propio estado a través de la Secretaria de Desarrollo Social.



Agregó que después de un recorrido con personal de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Rural, se determinó la importancia de solicitar que se apliquen los seguros para los cultivos.



Informó que el pasado martes se generalizaron las lluvias en el noroeste del estado, y un fenómeno conocido como “feeder” o “culebra” se presentó en los campos menonitas 70 y 74, sin embargo no pasó a mayores, porque al llegar a la región de la Sierra, se disipó.



El comandante de Zona, Ignacio Silva, realizó un recorrido para filmar este fenómeno climatológico y reportó que no hubo mayores incidentes.



El “feeder” o alimentador de energía, es el inicio de un tornado, que se forma por una succión de energía calórica que interactúa con una muy fría hacia la corteza terrestre, lo que provoca que se presenten fuertes vientos que giran en el sentido de las manecillas del reloj.



Si predomina la energía más caliente se forma el tornado. En este caso se cortó parte de la succión y eso evitó el tornado. “Cuando la energía fría prevalece, se forman las llamadas “culebras” con chubascos muy violentos, lo que tampoco sucedió”, comentó Cepeda Cisneros.



Para este miércoles 31 de mayo se esperan lluvias en el suroccidente del estado, las cuales, dijo, ayudarán a eliminar 12 incendios forestales que se tienen registrados.



Agregó que durante la semana habrá lluvias después de las 16:00 horas, con vientos provenientes de Mar de Cortez y del Golfo de Baja California, lo que provocará la formación de nubes. 31/05/2017