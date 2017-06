Encabeza Javier Corral Sesión Solemne de Instalación del Consejo de la Judicatura

“Con la instalación del Consejo de la Judicatura queda de manifiesto la convicción de la administración estatal, para que nunca más haya un Poder Judicial maniatado a los caprichos del jefe del Ejecutivo. Mi empeño será impulsar un Poder Judicial independiente y que rinda cuentas a la sociedad”, declaró el gobernador Javier Corral.



El mandatario estatal participó en la ceremonia de instalación del Consejo de la Judicatura, que se realizó en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJE).



En el evento asumieron sus cargos las y los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura: Luz Estela Castro Rodríguez, Julio César Jiménez Castro, Pablo Héctor González Villalobos, Roberto Siqueiros Granados, y Jesús Joaquín Sotelo Mesta.



En su mensaje, Javier Corral enfatizó que la transparencia en el actuar de los integrantes del Poder Judicial es una condición indiscutible, ineludible e inaplazable, principios a los cuales él mismo guardará lealtad absoluta y correspondencia.



Expuso que Chihuahua hasta ayer, era uno de los únicos cuatro estados que no contaba con un Consejo de la Judicatura, que se encargará de la revisión, fiscalización y transparencia del Poder Judicial.



En su discurso, el presidente del TSJE, Julio César Jiménez Castro, afirmó que la instalación del Consejo de la Judicatura, significa una nueva era que da paso a la reforma constitucional del pasado 28 de abril del presente año, la cual establece que el órgano estará conformado por cinco miembros y será encabezado por el presidente del Pleno.





El Consejo es el responsable de la administración, vigilancia, y disciplina en el Poder Judicial, en donde velará también por que se respete la carrera judicial.



El gobernador Javier Corral señaló que actualmente en Chihuahua la división de poderes es colaboración, a diferencia de un régimen autoritario, en el cual los poderes se someten.



Celebró que por mandato de la Constitución, participen los tres poderes, en cuanto a la integración del Consejo, dentro del cual por ley, el Poder Judicial tiene mayoría en la integración de este órgano, ya que aporta tres magistrados como sus integrantes.



Expresó su beneplácito por haber tenido la posibilidad de designar a Luz Estela Castro como integrante del Consejo de la Judicatura.



Indicó que la sociedad exige no solamente un Poder Judicial independiente, sino política y moralmente solvente, porque no hay prestigio judicial, sin la ética de la responsabilidad.



El gobernador afirmó que el Poder Judicial es uno de los pilares de la vida democrática de Chihuahua, con presencia en 14 distritos judiciales, e indicó que en él trabajan 2 mil 780 personas.



Dijo que en esa estructura, los 27 magistrados y magistradas y los 201 jueces son los responsables de dictar las resoluciones que afectan a los habitantes de Chihuahua, de ahí la importancia de que exista un órgano de control.



Aseguró que el Consejo de la Judicatura se integra de manera plural, con dignos representantes y perfiles ciudadanos reconocidos por la sociedad civil, quienes colaborarán en el fortalecimiento de este órgano.



Destacó que el Consejo de la Judicatura tiene la posibilidad de convertirse en el acompañante idóneo del Poder Judicial, para darle estabilidad y certeza a través de su profesionalización, y dejar atrás la partidización en la elección de sus elementos.





Javier Corral lamentó que en el pasado reciente, en menos de 5 años, desfilaron 4 titulares del Poder Judicial.



“Anhelo como gobernador y como chihuahuense, que ese pasado se vaya para siempre. Hemos llegado para reconstruir el andamiaje institucional, recuperar libertades y ampliar la participación ciudadana en las decisiones del poder”, expresó.



La Judicatura tendrá dos periodos de sesiones al año. El primero inicia el primer día hábil de enero y termina el último día hábil de la primera quincena de julio; el segundo comienza el primer día hábil de agosto y concluye el último día hábil de diciembre.



En su intervención, la presidenta del Congreso, Blanca Gámez, manifestó su beneplácito, por la separación de las instancias jurisdiccionales, de las administrativas del poder Judicial.



Dijo que Chihuahua vive un momento histórico, de gran trascendencia para la entidad, porque se da respuesta a una demanda ciudadana, para que en el Poder judicial, la selección del personal se dé de acuerdo con capacidades, conocimientos técnicos y requisitos establecidos en la ley.



Destacó que es preciso que los juzgadores demuestren que cuentan con el conocimiento y experiencia necesarios para cumplir adecuadamente su función, para lo cual deben ser personas éticas y con gran sentido social.



De igual manera, indicó Gámez, debe existir una constante evaluación que incentive la profesionalización y el buen desempeño en su trabajo, así como procesos de sanción para quien obstaculice el acceso a la justicia. 31/05/2017