Maribel Hernández instala en Parral mesa de trabajo “Formando cimientos para la niñez chihuahuense”

La diputada Maribel Hernández que forma parte de la comisión de Especial de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes, dio a conocer que esta fue una encomienda establecida en diciembre del año pasado donde informó que se han tenido avances con diversos temas muy importantes que han permeado dentro de los trabajos realizados en el legislativo y que han sido sumamente importantes, así como la alienación parental y con los niños infractores.



Informó la legisladora del PAN, que ya se tuvo la primera mesa de trabajo en ciudad Juárez, del cual se tuvo la suerte de que estuvieron presentes varios municipios del Estado con la finalidad de conformar un esquema más grande de las necesidades de los niños, anunció Maribel Hernández.



Muchos de los temas que se han tenido con anterioridad con referencia a los niños, pues al final no se convierten en políticas públicas para crear mejores condiciones para los menores.



Apuntó, Aquí el tema en la ciudad de Parral con estas mesas, es porque es vecino de ciertos municipios con ciertas características que nos pueden aportar, pero también por la cercanía con los niños indígenas y además porque en la zona han tenido problemas con el fenómeno de la “Ballena azul “, y algunos intentos de suicidió en los menores, dijo la diputada.



Precisó, que uno de los trabajos que se le darán énfasis es precisamente en la trata de personas, donde ya la diputada Liliana Ibarra ha empezado a trabajar en el tema.



Estas mesas tienen un objetivo muy cercano para que los diferentes actores tengan la información para poder crear las leyes y las políticas públicas que se requieren. Hernández recalco que uno de los temas que se le ha dado énfasis es precisamente en su labor legislativa es con la alienación parental, pero cabe señalar que el fenómeno no surge a raíz del divorcio, sino que al final se traduce una pugna entre los papás y que no se busca dar una sentencia a ambos padres, sino atender lo que hay detrás del problema, donde ambas partes puedan ser tratadas.



La alienación parental ocurre también porque hay familiares que confrontan a los demás familiares para que existan un problema y no siempre los realizan los padres de familia. 31/05/2017