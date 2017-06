Recibe Jesús Villareal al equipo de danza infantil centro sur

En una emotiva reunión en el Congreso del Estado, el coordinador de la fracción del PAN Jesús Villareal, recibió al equipó de danza de la escuela Eloísa Flores Romero que estará representando en la etapa regional de danza.



Durante este recibimiento el legislador les comentó lo que se realiza en el Congreso del Estado, además los felicitó porque esta es una experiencia muy importante del representar a su región. En esta charla lo recordaron por haber sido el presidente municipal de Meoqui, de donde provienen los menores que estarán compitiendo por el centro sur.



Como “ Chuy Villareal”, es como varios de los niños se acordaron del actual diputado y coordinador de la fracción del PAN.





En su mensaje, el diputado Villareal los alentó para seguir adelante en esta encomienda de poder representar a su municipio, pero sobre todo de no echarse para atrás, para que otra vez salgan ganadores en esta competencia de danza regional, que bien saben que no ha sido fácil hasta donde han llegado les detallo; “Porque ahora ustedes ostentan ser los ganadores de la etapa regional de danza, y así como es como deben permanecer, para demostrar lo capaces que son”; “Sigan con esos valores y tenacidad para seguir avanzando y no para creer que ya llegaron a la meta”.



“Ahora salgan adelante y renueven ese compromiso con sus papás y con sus maestros “, señaló el coordinador. 31/05/2017