Invita la Uach a la conferencia magistral Respuesta Inmune Intestinal: La Infección por Rotavirus Como Modelo de Estudio

La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, recibirá al Dr. Fernando Esquivel Guadarrama, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien presentará la Conferencia Magistral “Respuesta Inmune intestinal: la infección por rotavirus como modelo de estudio”, organizado por la carrera de Ingeniería Biomédica y Grupo Disciplinar en formación de Inmunología y Microbiología Molecular.



El Dr. Fernando Esquivel Guadarrama, es Profesor-Investigador Titular “C”, en Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde es líder del Laboratorio de Inmunología Viral.



Obtuvo su doctorado en Inmunología en la "Brunel University", Middlessex, Londres, Inglaterra, por el trabajo experimental realizado en el “National Institute for Medical Research”, Mill Hill, de la misma ciudad. Realizo una estancia postdoctoral en el “Laboratorio of Viral Diseases, National Institute of Infectious Diseases, National Institute of Health”, Bethesda, Maryland, EUA.



La conferencia se llevará a cabo el lunes 5 de junio en el Poliforum de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, en punto de las 12:00 p.m. 31/05/2017