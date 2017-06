Estos foros van con el objetivo de apoyar al periodismo del Estado

La diputada Liliana Ibarra informó que dentro de estos foros de consulta en la ciudad de Delicias, van con la finalidad de afinar la nueva ley para la protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, señaló que hasta el momento existe más afluencia con los derecho humanistas que con el gremio periodístico.



Al respecto, la legisladora anunció que junto con la presidenta del Congreso Blanca Gámez están recorriendo varios municipios con estos foros, porque para ellas es de suma trascendencia que los comunicadores estén aportando las mejores ideas y propuestas a la iniciativa, pero enfatizo que si es lamentable que muchos no puedan acudir por diversas causas que exponen frecuentemente- como los horarios o que están trabajando, pero tratamos de darles solución lo más preciso posible para que después no existan reclamos por no haberlos tomarlos en cuenta. Su cercanía es esencial para nosotros, resaltó Ibarra.



Aquí lo más importante es que no dejen de asistir, ya que este ha sido uno de los mayores reclamos de los periodistas, de que nunca exista cercanía con sus políticos y de que tampoco sean tomados en cuenta para apoyarlos con leyes que los fortalezcan.



Los invitó nuevamente para que acudan a estos foros que se estarán realizando en varios municipios del Estado, para que no tengan que trasladarse de sus regiones, es por eso que se tomó la determinación de ir por diversos puntos para recabar las inquietudes dentro de esta iniciativa.



“Para mí es muy importante sacar adelante esta Ley, en primera para acabar con los reclamos de nunca ser tomados en cuenta, y en segunda, porque dejaré de ser diputada y volveré a trabajar en los medios, porque es mi pasión”.



Exhortó al gremio, para que también las empresas dejen asistir a una persona quien ellos decidan, y que sea la voz de su medio para que todos sean tomados en cuenta y nos expongan las inquietudes; “porque cuando se deja de asistir a una posible solución ante los reclamos que haces, mandas el mensaje de que entonces no era tan necesario lo que pedias”, destaco la diputada.



Este foro de consulta para el análisis de la iniciativa de la Ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos se llevó acabo en el museo del Desierto chihuahuense. 04/06/2017