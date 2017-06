Atiende Jesús Valenciano asuntos en su Distrito

Desde la atención a medios de comunicación, hasta el acompañamiento en el arranque de obras, fue parte del contenido en la agenda del diputado por el distrito 19, Jesús Valenciano. Tomando como tema principal su propuesta de renovar por completo la Ley de Obra Pública para el Estado de Chihuahua, atendió la invitación de varios medios de comunicación con quienes abordó dicho aspecto de la agenda legislativa.



Más tarde se trasladó al Museo del Desierto Chihuahuense, sede del Foro de Consulta convocado por el Congreso del Estado, donde acompañado por la Presidenta, Blanca Gámez, y otros diputados, procedieron al intercambio de ideas e intenciones por parte de quienes atendieron la convocatoria, en temas relacionados con la protección a periodistas y también respecto de los Derechos Humanos.



En este foro trascendió la presencia de destacados periodistas y personalidades que defienden y atienden los derechos humanos. Ambas mesas contaron con la integración de alta representatividad donde los diputados pudieron intercalarse y escuchar de viva voz las propuestas ciudadanas.



Respecto al foro, el diputado por Delicias y Rosales dijo que la 65, es la legislatura que más temas habrá llevado a la consulta ciudadana: “es un esfuerzo que requiere de tiempo y dinero, el Congreso utiliza una parte de ese recurso para crear escenarios donde la gente pueda expresar y los diputados que así lo decidamos estaremos atendiendo estos foros, porque nos interesa, porque la intención de esta legislatura es que no todo lo hagamos en el escritorio, sino que acudamos y escuchemos a los interesados en cada tema para cuando tengamos que tomar decisiones lo hagamos también inspirados por el sentir de la gente”.



Otra de las actividades del diputado Jesús Valenciano asistió al arranque de obras en el interior del Instituto Tecnológico de Delicias, donde se proyecta la construcción de un gimnasio auditorio. Valenciano García se refirió al renglón de inversiones para las escuelas autorizado por el Congreso para el presente ejercicio, dijo que no obstante la política de austeridad, la inversión en infraestructura educativa no se vio tan afectada como otros rubros de menos trascendencia: “hemos privilegiado y lo seguiremos haciendo, invertir en educación es lo mejor que le podemos dejar a las generaciones que vienen, queremos que más niños y jóvenes se mantengan dentro de los salones de clase y vamos a seguir impulsando y autorizando recursos presupuestales para mejorar las escuelas; ésa es nuestra contribución en esta materia”; concluyó diciendo el diputado por Delicias y Rosales, quien más delante tuvo algunas audiencias en su oficina de enlace en la ciudad de Delicias. 02/06/2017