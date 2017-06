Llama IMSS a proteger a lactantes del golpe de calor • En todo momento se debe proteger al pequeño de la exposición al calor y jamás dejarlo sólo dentro del automóvil estacionado

• Ante cualquier incidente por golpe de calor, se recomienda trasladarlo al área de Urgencias o Atención Médica Continua de las UMF

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exhorta a la población chihuahuense a protegerse del intenso calor de esta temporada y mantenga especial cuidado en los bebés ya que pueden deshidratarse con mayor rapidez.



El golpe de calor es una de las consecuencias que se puede sufrir ante la exposición a las altas temperaturas; se da cuando el cuerpo supera los 40 grados centígrados y sufre descompensación grave, ya que éste funciona normalmente a una temperatura propia de 37 grados.



Así lo dio a conocer el doctor Ismael Rodríguez Chávez, coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS en esta delegación.



Comentó que los síntomas que indican que alguien de este problema, son: mareo, confusión ó desorientación, enrojecimiento y resequedad en la piel; fiebre superior a los 39.9 grados C y puede llegar a los 41; comportamiento errático, ritmo cardiaco acelerado, dolor de cabeza, inconsciencia, convulsiones y, en casos de mayor severidad, pueden presentarse vómitos frecuentes y problemas para respirar que pueden tener desenlace fatal.



En el caso de los bebés, los síntomas más comunes de una deshidratación son: piel y labios resecos, ojos hundidos, llanto sin lágrimas y, en caso de presentar golpe de calor, la temperatura corporal se eleva de forma que esta se siente tan solo con tocar su piel.



Es muy importante que los padres permanezcan atentos a las condiciones del bebé al momento de salir de la casa, sobre todo entre las 11:00 y 16:00 horas, en que es preferente no realizar actividades al exterior, ya que la exposición solar a esta hora del día es la más intensa; deben cuidar en todo momento que el pequeño no permanezca expuesto directamente al sol o al calor y jamás dejarlo solo al interior de un automóvil estacionado.



El médico señaló que el cuerpo cuenta con procesos como la respiración, sudoración y la circulación que funcionan también como sistema de enfriamiento natural al subir la temperatura, pero cuando se sufre de golpe de calor, estos mecanismos de enfriamiento dejan de funcionar, provocando la pérdida de líquidos y una serie de manifestaciones que pueden ocasionar daños neurológicos y, en casos extremos, la muerte.



Sí esta situación se presenta, el Seguro Social en Chihuahua recomienda trasladar al pequeño a algún área de urgencias cercana o en caso de ser derechohabiente del IMSS al módulo de Atención Médica Continua en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción.



Sí el auxilio médico no es inmediato, hay que trasladar al paciente a la sombra o lugar fresco, reducir su temperatura mediante baños con agua fresca o toallas húmedas colocadas en axilas e ingle, así como mantener los pies en alto para facilitar el flujo sanguíneo al cerebro, esto de manera provisional mientras llega el auxilio médico.



Y mientras recibe atención especializada, en cualquier unidad médica les serán proporcionados sobres de Vida suero oral, así como la orientación debida para su uso. La administración del suero es de vital importancia para combatir la deshidratación y prevenir consecuencias graves. 05/06/2017