Acción Nacional conmemora el primer aniversario del triunfo electoral 2016

"Estamos conmemorando la fecha memorable en que los chihuahuenses decidieron cambiar el rumbo de nuestro estado y mediante su voto mayoritario le otorgaron el triunfo a los candidatos del PAN, decisión democrática que permitió recuperar la gubernatura de Chihuahua, la mayoría en el Congreso del Estado y 29 alcaldías para el Partido, entre ellas de las cabeceras más importantes del estado", dijo Fernando Álvarez Monje.



El líder estatal panista precisó que la victoria del 2016 no tiene un dueño particular, sino pertenece a todos los chihuahuenses, pues la expresión democrática de su voluntad quedó expresada en una apabullante mayoría que decidió poner fin a muchos años de corrupción, abuso de autoridad y mal gobierno y eligió a los candidatos del PAN como la mejor opción para llevar a Chihuahua por caminos más seguros, rumbo a un desarrollo armónico y sustentable en lo político, económico y social.



"No menospreciamos, por supuesto, el valioso perfil de nuestros candidatos que generaron la confianza y credibilidad de los chihuahuenses y la disposición de todos los panistas que en unidad trabajaron para impulsar una plataforma política y una propuesta de gobierno adecuada a nuestra realidad, en una época en la que el desprestigio y la desconfianza hacia

los políticos eran constantes en la percepción de los ciudadanos", señaló.



Agregó que la esperanza y el anhelo de los chihuahuenses por un gobierno honesto, transparente y más eficiente se ha ido concretando con la actuación de los gobernantes panistas, quienes a pesar de haber recibido las instituciones prácticamente en bancarrota y pésimas condiciones operativas, poco a poco se ha ido enderezando el barco y se ha logrado

recuperar la maniobrabilidad y operatividad de los gobiernos.



"Ha sido una tarea titánica recuperar el control administrativo y operativo de las instituciones, pues los anteriores gobernantes las dejaron prácticamente en ruinas; es obvio que aún hay mucho que hacer y para eso contamos con el apoyo de los chihuahuenses", precisó.



Para finalizar, Álvarez Monje convocó a todos los chihuahuenses, a conmemorar la elección del 5 de junio del 2016 con el refrendo de su apoyo a las acciones y decisiones de sus gobiernos y su entusiasta participación en las tareas de gobernar, mediante las diversas opciones de participación ciudadana. 05/06/2017