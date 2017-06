Presenta Diputada Tovar informe de actividades legislativas

La Diputada Crystal Tovar Aragón, dio a conocer a los medios de comunicación un informe de sus actividades legislativas, durante los dos primeros periodos ordinarios que se han realizado en la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, donde destacó que ha presentado 27 iniciativas, de las cuales 14 se encuentran pendientes or dictaminar y 5 ya fueron dictaminadas.



La congresista detalló que de sus asuntos dictaminados se encuentran la solicitud para ser considerada como Representación Parlamentaria del PRD; el asunto 22 que propone que no sea requisito indispensable para la contratación de persona alguna la Carta de No Antecedentes Penales; la Reforma Integral al Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua.



También destacó el asunto 45, sobre no exigir como requisito para cualquier tipo de trámite, que las Actas del Estado Civil de las personas cumplan con una vigencia o una antigüedad determinada; el 183 para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a fin de establecer la figura del returno de iniciativas y quiénes puedan solicitarlo, así como en lo relativo a las funciones de la Unidad de Igualdad de Género.



Además de la campaña de prevención dirigida a los jóvenes del Estado; reformar el artículo 219 de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de respetar los requisitos establecidos para ser donador de sangre; y el exhorto a la Secretaría de Educación y Deporte para que lleve a cabo la revisión de los reglamentos escolares del Estado de Chihuahua, con la finalidad de que estos no contengan normas que puedan ser consideradas como discriminación.



Informó que en los asuntos pendientes de dictaminar se encuentran el 465 que propone reformar diversos artículos del código Civil del Estado, a efecto de contemplar el matrimonio igualitario; el 474 que propone plasmar en el muro de Honor del Congreso del Estado la leyenda "Mártires de Madera 1965"; el 490, para reformar el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con la finalidad de prever la obligación de los diputados, de presentar iniciativas de ley y de decreto de viva voz ante el Pleno o la Diputación permanente.



Otros de ellos son el 505, sobre la Unidad de Igualdad de Género, para que se realice un proyecto en las escuelas primarias y secundarias con la finalidad de crear conciencia sobre los Derechos Humanos e Igualdad de género; el 518 para reformar los artículos 89 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para sancionar la omisión de dictaminar en las Comisiones en el término previsto.



Así mismo, el 532, para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de desaparecer la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales; el 553 que fue de urgente resolución sobre exhortar a la Dirección de la División de Vialidad y Tránsito, para que realice una campaña que promueva el respeto a los estacionamientos asignados para personas con discapacidad; el 569 que trata de una iniciativa con carácter de Decreto, que propone expedir la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Chihuahua.



El 580, para exhortar al Presidente Municipal de Cuauhtémoc con la finalidad de que realice un análisis sobre la creación del Instituto Municipal de la Mujer; el 597 que pretende plasmar en el muro de Honor del Congreso del Estado el nombre del chihuahuense Marcelino Serna; el asunto 664, que pretende reformar el Código Penal del Estado, en materia de constancia de no antecedentes penales.



Está también pendiente el 666, en que se pide expedir la Ley de Registro Estatal de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Estado de Chihuahua; el asunto 667, para modificar el artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua a fin de combatir el sobrepeso y la obesidad infantil; también el 674 que tiene la finalidad de exhortar a la Presidenta Municipal de Bachíniva para que promueva políticas públicas para la erradicación de la violencia contra la mujer.



Otros de los asuntos pendientes son el 681, para derogar varios incisos del artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, relativo a los requisitos para ingresar como maestros del Sistema Escolar del Estado; el 683 que es una iniciativa con carácter de decreto a fin de crear la Ley Estatal de Bibliotecas; el 684, que es también una iniciativa con carácter de Decreto en la que se propone adicionar un artículo 96 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para establecer los criterios para el turno de los asuntos a comisiones.



Además de la iniciativa con carácter de Decreto, en la que propone expedir la Ley de los Centros Privados de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores y la iniciativa con carácter de Decreto, con la finalidad de adicionar un artículo 168 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.



Luego de presentar su informe, la Legisladora respondió preguntas de los medios de comunicación. 05/06/2017