Decomiso de autos es por motivos de seguridad: Jáuregui Muchos vehículos sin placas son utilizados para actos delictivos y evaden la justicia

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, justificó que el operativo de decomiso de vehículos que no porten placas ni traigan permisos provisionales para circular, es por motivos de seguridad



El funcionario explicó que, ante la ausencia de placas metálica que el fabricante no ha aportado, la Recaudación de Rentas expide los permisos que se han otorgado de carácter provisional, "y estamos en espera de ello (que lleguen las placas que portan los vehículos); pero es muy distinto, al decomiso de carros que no portan autorización alguna por parte del estado".



Resaltó que además de supervisar la matrícula de los autos, si estos están polarizados, son susceptibles de ser decomisados porque implican un factor de riesgo para la seguridad.



“Se ha comprobado que muchos de estos vehículos, lamentablemente, son utilizados para actos delictivos y, por lo tanto, evaden la acción de la justicia al no tener conocimiento de quienes ocupan esas unidades”, afirmó.



El secretario expuso que los vehículos oficiales deben poner el ejemplo y si están polarizados por motivos de las condiciones climáticas de Chihuahua, no deben tener el nivel que se denomina “oscuro”, determinado por la Dirección de Vialidad.



“Si es un polarizado que no permite ver a los ocupantes de (cualquier) vehículo se procede a la confiscación correspondiente”, concluyó. 05/06/2017