Por cerrar convocatoria para integrar el Consejo Local del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el 12 de junio concluirá el periodo de inscripción de los aspirantes a fungir como Consejeras o Consejeros Electorales Locales, durante los Procesos Electorales Federales de los años 2017-2018 y 2020-2021.



Alejandro Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, recordó que los interesados pueden solicitar su registro a los cargos de consejeros, propietarios o suplentes, a fin de participar con voz y voto en las sesiones del consejo local, vigilando los trabajos para la organización de las próximas elecciones en el estado de Chihuahua.



Entre los requisitos a cumplir resalta: Ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, aparecer en el Registro Federal de Electores, contar con credencial para votar vigente, residencia mínima de dos años en la entidad y conocimientos generales para el desempeño adecuado de las funciones.



No haber sido registrado como candidato o candidata a cargo alguno de elección popular, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los tres años inmediatos anteriores a la designación, son otros requisitos establecidos para participar en el proceso de designación.



La inscripción se realiza en forma personal o a propuesta de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas o de apoyo a la comunidad, en la Junta Local Ejecutiva o en las nueve Juntas Distritales Ejecutivas del INE, ubicadas en los municipios Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.



En la Ciudad de México puede solicitarse la inscripción ante en la Secretaría Ejecutiva del INE.



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá el acuerdo con las designaciones procedentes, antes del inicio del siguiente proceso electoral federal, asignando una dieta de asistencia para el desempeño de las funciones que sean asignadas a los ciudadanos que sean funjan como consejeros propietarios, según lo establecido en la ley.



Para más información sobre la convocatoria se encuentra disponible el número telefónico 01 800-433-2000, el número de la Junta Local Ejecutiva, (614) 412-0268, así como la página de internet www.ine.mx



En Ciudad Juárez puede comunicarse a la 01 Junta Distrital Ejecutiva, en el teléfono (656) 681-7096; la 02 Junta Distrital Ejecutiva, (656) 210-1868; la 03 Junta Distrital Ejecutiva, (656) 623-5367; la 04 Junta Distrital Ejecutiva, (656) 637-91-35.



En Delicias, a la 05 Junta Distrital Ejecutiva, al teléfono (639) 474-5603; en Chihuahua, a las 06 y 08 Juntas Distritales Ejecutivas, (614) 413-53-24 o (614) 417-0794; en Cuauhtémoc, a la 07 Junta Distrital Ejecutiva, (625) 581-02-10; en Hidalgo del Parral, a la 09 Junta Distrital Ejecutiva, (627) 523-25-85; así como en las redes sociales institucionales del INE. 06/06/2017