Gaza de La Cantera no es una obra de relumbrón, traerá soluciones reales a los ciudadanos: Reg. Germán Ávila

La obra de vialidad del Periférico de La Juventud y La Cantera que hoy fue iniciada por la presidente municipal de Chihuahua en coordinación con el gobierno del estado no será una obra de relumbrón, sino de soluciones reales que beneficiarán a miles de usuarios” dijo el regidor presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos Germán Ávila Hernández.



Recordó que hace un año cuando María Eugenia Campos Galván fue favorecida con el voto de los chihuahuenses se comprometió a solucionar la problemática que se genera en las vialidades mencionadas por lo que desde entonces trabajó en un proyecto viable, con miras al futuro.



“Estamos seguros de que esta gaza a la cual se le invertirán más de 90 millones de pesos y que concluirá en el mes de febrero del 2018, eliminará el congestionamiento vial que se genera por la circulación de más de 15 mil unidades diarias las cuales circulan de las zonas Oriente y Poniente de la ciudad”.



Ávila consideró que las molestias para los conductores se van a solucionar porque insistió en que se trata de una obra con soluciones y reales y no una de relumbrón, lo cual podemos ver desde ahora, porque las quejas han disminuido desde que la alcaldesa tomó medidas provisionales para reducir los embotellamientos en dicho crucero concluyó el regidor. 06/06/2017