Reestructuración de la deuda busca generar ahorros, no encarecerla: Jesús Valenciano

El Diputado del Partido Acción Nacional Jesús Valenciano, informó que la eestructuración de la deuda pública del Estado de Chihuahua que busca realizar el gobernador Javier Corral, es con la finalidad de que el plazo de pago se reduzca y también que la tasa de interés disminuya, lo cual generará un ahorro de entre 220 y 250 millones de pesos por año.



El Legislador presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en el Congreso del Estado, señaló que "nadie puede pedir una reestructuración para encarecerla o dar plazo, eso es incongruente y la propia ley no lo permite", al reiterar que el crédito por 20 mil millones de pesos para este fin no endeudará de nueva cuenta al estado.



Dijo que en las próximas semanas se invitará a la Comisión al titular de la Secretaría de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, para que en conjunto, sea analizado este proyecto. Además si es favorable y los demás Diputados integrantes están de acuerdo, citar a una reunión extraordinaria para subir este tema al Pleno del Poder Legislativo.



Destacó que, además de bajar la tasa de interés y el tiempo de pago, esta reestructuración logrará que Chihuahua deje de ser el estado más caro en cuanto a deuda; además de que ayudará a que algunas participaciones federales que se encuentran comprometidas, disminuyan.



Mencionó que la reestructuración se realizaría mediante una subasta, donde se invitarán a todas las entidades financieras del país a participar y reconoció el trabajo que han realizado el Gobernador y el Secretario de Hacienda, ya que la administración estatal anterior contrajo deudas con 10% de tasa de interés anual, lo que calificó como "un robo en despoblado".



Reiteró que "existe una ley federal de disciplina financiera para los estados que lo regula y no se puede ir en contra de esta ley". 06/06/2017