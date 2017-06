Hugo Aguirre inaugura 6 obras prioritarias en Guachochi

Guachochi, Chih.- .- La tarde del día de hoy el Presidente Municipal de Guachcchi Hugo Aguirre García, realizó la inauguración de 6 obras de vital importancia, acompañado por su equipo de trabajo y vecinos del lugar, quienes recibieron con aplausos al Edil al evento ya mencionado.



Fue poco antes de realizar el corte del listón cuando Aguirre detalló las obras comprenden la pavimentación de la calle 16 de septiembre ,instalación de drenaje y red hidráulica, además de la pavimentación de la calle 20 de noviembre con la rehabilitación de drenaje sanitario y ampliación de drenaje pluvial.



“Sin duda pavimentar estas calles, no hubiera sido suficiente para eliminar las necesidades que se venían presentando, por ello en ambos lugares nos dimos a la tarea de instalar los servicios básicos para que a partir de este momento no vuelvan a tener los problemas que perjudico por muchos años su calidad de vida” detalló el Edil, quien de manera inmediata realizó el corte del listón bajo los aplausos de los vecinos.



Quienes no volverán a tener problemas a causa de la falta de drenaje pluvial ni sanitario, lo que les apoyará no solo en mejorar su calidad de vida, sino tener un patrimonio con mayor plusvalía; pues al incorporarse los servicios básicos y pavimentaciones de concreto hidráulico los terrenos y casas habitación obtendrán un valor monetario más alto que en años anteriores.



“Los objetivos son claros y concisos, en mi administración no hay días de descanso, pues en nuestras prioridades está apoyar a nuestra gente hasta con el último recurso para lograr que todos vivamos en un Guachochi con mayor desarrollo y opciones de crecimiento individual para cada uno de sus habitantes” detalló Hugo, quien afirmó esta solo es una pequeña parte del trabajo y proyectos que se realizarán en el Municipio. 06/06/2017