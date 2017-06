Destaca Jesús Villareal que se optimizarán condiciones de la deuda de Chihuahua con esta petición del Estado

El coordinador de la bancada del PAN Jesús Villareal, dio a conocer que ya el Estado de Chihuahua no puede y no va a adquirir más deuda, debido a que se ha llegado a un tope presupuestal ampliamente marcado, y lo que se pedirá al Congreso es un refinanciamiento de esta deuda adquirida en la administración pasada.



Enfatizó el coordinador que no se puede pedir que se reestructure sino lo que se está solicitando es una forma de modelo de financiamiento bancario que se pueda aclarar por diversos bancos con mejores comisiones y hasta tasas de interés, expresó Villareal.



La intención de anunciar esto, es precisamente de no asustar a la gente y se trastoque en una medida de endeudamiento, porque este esquema asumirá la deuda ya adquirida para dar un mejoramiento de las finanzas, es por eso que la ciudadanía debe estar tranquila.



“Hemos trabajado en conjunto con el gobierno del Estado para que los recursos estén siendo destinados a mejores opciones como obras de infraestructura, espacios públicos y mejoramiento de centros de salud, por lo menos es lo que en estas semanas ha sucedido dentro de los recorridos por mi distrito”, señaló Jesús Villareal.



Es por eso que el objetivo principal es que un banco pueda comprar esta deuda para volverla a colocar entre instituciones financieras del país, como resaltó el gobernador, que sería una forma de condominio financiero para beneficiar las tasas de interés, más las comisiones que ya le han quitado solvencia al gobierno del Estado.



Informó Villareal que actualmente el Estado está manejando un 6% del recurso a pagar tasas de intereses más comisiones y esto debe dejar de suceder. Esto será un saneamiento muy importante para que ese financiamiento pueda servir a nuevos proyectos para Chihuahua, informó el diputado, ya que lo que se busca es que en estos años de gobierno el legislativo sirva como apoyo, pero sobre todo optimizar los recursos y el financiamiento del Estado. 06/06/2017