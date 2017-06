Invita IMSS a la población chihuahuense a donar sangre de manera altruista

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, a conmemorarse este miércoles 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a la población en general a donar sangre de manera altruista y así salvar vidas.



El titular del Banco de Sangre del Hospital Morelos, doctor Raúl Mendoza Heredia, informó que los interesados deben de reunir los siguientes requisitos:



 Gozar de buena salud

 No haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad

 Tener entre 18 y 65 años de edad

 Tener un peso mínimo de 55 kilogramos

 No practicar comportamientos de riesgo para enfermedades de transmisión sexual.

 Acudir sin datos de infección o alergia aguda

 No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 12 horas

 No consumir drogas



Los interesados deberán acudir de 6:30 a 9:00 horas al Banco de Sangre del Hospital General Regional No. 01 del IMSS, Morelos, ubicado en el primer piso de dicha unidad hospitalaria, presentarse con 4 horas de ayuno y con identificación oficial.



Cabe destacar que en el estado de Chihuahua el IMSS cuenta con cuatro bancos de sangre, los cuales están ubicados en las siguientes unidades hospitalarias: Hospital General Regional No.1, Morelos, en Chihuahua capital; así como en el Hospital General Regional No. 66, el Hospital General de Zona No. 06 y el Hospital General de Zona No. 35, éstos tres últimos están ubicados en Ciudad Juárez.



Además de cuatro puestos de sangrado, lugar donde se recolecta este tejido vital, posteriormente se envía a los bancos de sangre para su estudio, proceso y separación de sus diferentes componentes: plaquetas, glóbulos y plasma, los cuales están ubicados en: el Hospital General de Zona No.11, en Delicias; el Hospital General de Zona No. 23, en Hidalgo de Parral; en el Hospital General de Zona No.16, de Cuauhtémoc; y en el Hospital General de Zona No. 22, de Nuevo Casas Grandes.



Para atención a donantes, tanto los bancos de sangre como los puestos de sangrado operaran en el siguiente horario: de 6:30 a 9:00 horas, de lunes a viernes.



El doctor Raúl Mendoza Heredia informó que se estima que nueve de cada diez personas requerirán al menos una transfusión durante su vida, por ello las donaciones son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre en el momento y lugar que se necesite.



Enfatizó que contar con sangre segura y suficiente asegura el tratamiento oportuno de personas que sufren algún accidente grave, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia, además de quienes reciben un trasplante o a mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea.



Por ello, es necesario fomentar la donación altruista a fin de proporcionar sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin esperar retribución a cambio o la solicitud específica del personal de salud, familiares o amigos del paciente. 07/06/2017