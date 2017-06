¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 32° Mínima 18° Jueves 08 de Junio No hay adeudo con maestros, personal administrativo o sindicato del COBACH

En el marco de la reunión de trabajo del secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, con la Mesa Técnica de Educación integrada por diputados locales informó que el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cubrió los adeudos que se tenían con diversos acreedores fiscales y tiene sus cuentas al corriente, pero la institución enfrenta una severa crisis financiera para la cual se están buscando las soluciones más adecuadas.



“La falta de planeación durante las administraciones pasadas, devino en un crecimiento del COBACH, sin darle sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo”, dijo el titular de la SED, quien garantizó que existe el total compromiso de atender a cabalidad cada una de las problemáticas que enfrenta el sector educativo en la entidad.



Explicó que entre las acciones que derivaron en el problema financiero que existe dentro del COBACH, se debe a la conformación de 260 grupos sin reconocimiento ni dinero federal, distribuidos en 24 de 29 planteles escolarizados que hay en el estado de Chihuahua, sin que estos hayan sido solicitados y avalados por las instancias correspondientes.



Agregó que las aportaciones estatales extraordinarias por el concepto antes mencionado, llegaron a dicha institución a mediados de 2016, lo que ha generado desde entonces un déficit de crecimiento, que para el 2017 se estima en poco menos de 400 millones de pesos.



Cuarón Galindo comentó que debido a un “boquete” financiero heredado, no se tenían los recursos para realizar el pago de acreedores fiscales, pero gracias a gestiones ante instancias federales y el compromiso del Gobierno del Estado, desde la semana pasada se logró la obtención del adelanto de una partida presupuestal y se cumplió a cabalidad con toda la estructura del Colegio de Bachilleres.



Indicó que en ningún momento se registró ningún desvió de recursos, sino que fue un problema de flujo de recursos económicos para solventar la situación que atraviesa el COBACH, el cual atiende a 41 mil estudiantes, se están realizando esfuerzos en tres objetivos:



-Reconocimiento federal de la plantilla que creció fuera de los convenios en la administración anterior.



-Anticipar recursos estatales para afrontar los pagos programados más urgentes.

-Disminuir todo gasto excesivo.



Con respecto a la denuncia que presentó el Sindicato del COBACH en contra de la directora general Teresa Ortuño Gurza, el coordinador jurídico de la SED, Fernando Robles, expresó que una vez que se reciba la notificación correspondiente, se dará respuestas ante las instancias competentes.



Finalmente, el funcionario estatal exhortó a los legisladores a trabajar de manera coordinada para gestionar ante el Gobierno Federal recursos que ayuden a subsanar el rezago financiero que se tiene en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, al igual que solicitó al secretario general del Sindicato del COBACH, su solidaridad, comprensión, tolerancia y acompañamiento para buscar soluciones conjuntas y no afectar con paros de labores a los más de 41 mil estudiantes de este subsistema. 08/06/2017

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real