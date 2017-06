Detienen a ex auditor Jesús Esparza Flores por el desvió de 542 mdp

El juez Alejandro Legarda, dictó como medida cautelar prisión preventiva al ex auditor Jesus Esparza Flores, por el presunto delito del desvío de 542 mil 198 pesos pertenecientes al recurso público, además de formularle la imputación por peculado.



La medida fue impuesta por el juzgador hasta por un año argumentando haber analizado los puntos de vista tanto de la parte acusatoria como de la defensa.



La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo jueves 15 de junio a las 9:30 de la mañana en la ciudad judicial.



El juez señaló que esta medida fue tomada debido a que tiene otra orden de aprehensión y otro proceso en su contra, por lo que se busca garantizar que no evada la justicia quedando en libertad.



Asimismo, indicó que debido a que el ministerio público presentó cuatro hechos donde se cometió desvío de recursos, se concurre en el delito, lo cual podría llevarlo a tener, en un supuesto que se dictara sentencia, de 16 a 48 años de prisión.



Lo anterior, debido a que por el delito de peculado la sentencia mínima es de 4 años y la máxima de 12, sin embargo como se podría llegar a juzgar cada hecho por separado podría alcanzar la pena mencionada con anterioridad.



También, debido a que el hoy imputado argumentó problemas de salud, el juez comentó que si bien estará privado de la libertad, no se le será negado el servicio médico.



De igual forma, invitó a los ministerios públicos a dar el seguimiento necesario a las declaraciones vertidas por Esparza Flores con respecto a los maltratos que una de sus hijas y nietas sufren por parte de su yerno.



A Esparza Flores se le atribuye el delito de peculado por desviar recursos públicos por un total de 542 mil 189 pesos para utilizarlos en cuatro viajes familiares con fecha del año 2014. 11/06/2017