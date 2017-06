Convocan a casting para Nuestra Belleza 2017

Se convoca a casting para Nuestra Belleza Ciudad Chihuahua 2017 este próximo domingo 18 de junio en punto de las 10:00am en el Hotel Sheraton Soberano



"Lo que buscamos va más allá de lo físico, queremos a alguien con carisma, alguien que llame la atención desde el momento en que entra a un lugar”, añadió el comité a cargo del certamen sobre los parámetros de la competencia



Los requisitos que solicita el comité a cargo son:



Hoja de Registro (se le entregará

el día del CASTING al igual la Carta Compromiso)

2Fotografías: una de rostro y otra de cuerpo entero en traje de baño completo

1 Copia de acta de nacimiento

Comprobante de Estudios

1 Identifición Oficial con fotografía IFE

3 Recomendaciones no familiares

Carta de recomendación de la escuela ó universidad



La presentación de la chica al CASTING es la siguiente:

Maquillaje es NUDE no tan cargado

Llevar Jeans de mezclilla y blusa

blanca tipo top o pegada

Tacón negro o color nut

Cabello recogido con un coleta



El año pasado la participante que fue elegida como representante, Janeth Loya, resultó ganadora de la competencia estatal y portó la banda de Chihuahua durante Nuestra Belleza México, en donde logró llegar hasta las semifinales.



La meta es muy alta para la siguiente portadora de la corona. Así que, para aquellas chicas de Chihuahua que gusten participar están cordialmente invitadas para que asistan al casting este Domingo 18 de Junio en uno de los hoteles más conocidos de la Ciudad el Sheraton Soberano en punto de las 10:00 am, salón Diamante se estará llevando la selección de cada una de estas chicas.



La semifinal de Nuestra Belleza Ciudad Chihuahua 2017 se realizará el Viernes 11 de agosto en EL CLASSICO CHIHUAHUA, y previo a la final las participantes recibirán clases de dicción y modelaje profesional. Por lo tanto como gran sorpresa, se dará a conocer el

lugar para su final más adelante con sus 12 participantes a elegir ya que se pretende que sea el 20 de Agosto del presente en uno de los lugares más exclusivos de Chihuahua. 12/06/2017