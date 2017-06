Analizan diputados iniciativa en materia de registro de deudores alimentarios Se plantea implementar como requisito para ser candidato político, no encontrarse en el padrón de deudores

Los integrantes de la Comisión de Justicia, recibieron a la Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, con el propósito de analizar la iniciativa que presentó el pasado mes de enero, en la que propone crear e implementar un padrón donde se puedan registrar todos los deudores alimentarios del estado de Chihuahua.



Dicho listado estará a cargo del Registro Civil y se nutrirá a través de las órdenes judiciales impuestas por un juez, existen los procedimientos para que en cuanto una persona pague, pueda desaparecer de manera inmediata del sistema.



Durante su exposición la legisladora Saénz Ramírez, explicó que esta iniciativa surge del derecho elemental de los niños a la educación y vivienda, ya que es el primer paso para hacer más eficiente el pago de pensiones alimenticias porque representa un acto de justicia, en la forma como se cumplen los derechos básicos de la niñez.



Es de vital importancia cuidar la niñez chihuahuense, actualmente el 67 por ciento de las madres solteras no reciben apoyo por parte de los padres, por lo que es fundamental señalar a los papás que no cumplen sus obligaciones.



Por otra parte, se plantea dentro de la iniciativa, implementar como requisito para ser candidato político, no encontrarse en el padrón de deudores, además puntualizó que de aprobarse esta reforma Chihuahua será el primer estado en la república en pedir esto como requisito, independientemente de lo que se establezca en los requisitos de los partidos.



Cabe mencionar que de ser aprobada esta iniciativa, se reformará el Código Civil del Estado, el Código de Procedimientos Familiares de Chihuahua, así como la Ley Electoral de la entidad. 12/06/2017