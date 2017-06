Propone el PRD:Revocación de mandato, reglamentar reelección y debatir figura del síndico

Tres temas son los importantes para el PRD que no deben dejarse a un lado, dijo el líder estatal del sol azteca Luis Pavel Aguilar Raynal, al dar inicio las mesas de trabajo para la reforma electoral, enumerando los siguientes: Primero, Revocación de Mandato; Segundo, Reglamento para la Reelección de Alcaldes y Diputados Locales; y tercero, debate sobre si la figura del Síndico debe continuar tal como está.



El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, participó activamente el día de hoy en el inicio de los trabajos convocados por el Congreso del Estado, para dar inicio a las mesas de trabajo y foros de consulta con el fin de realizar la Reforma Electoral, previo a la elección local del 2018.



Ahí señaló: “En nosotros hay un interés en que se dé realmente la condición de la reglamentación de la reelección, si bien ya quedó la figura de la reelección como una posibilidad tanto para los ayuntamientos como para las diputaciones en el Congreso del Estado, no está clara la reglamentación y creo que ese es uno de los principales temas que tendrá que abordar en estos trabajos de consulta y análisis para la reforma electoral que hoy dan inicio”.



Luego expresó que el PRD tiene interés en la revocación de mandato, señalando que “finalmente creo que las figuras de participación ciudadana hoy más que nunca tienen que tener un peso de importancia, y una de esas es estas figuras es sin duda alguna la posibilidad de poder remover a un gobernante que no está cumpliendo bien con sus deberes y obligaciones”.



Dijo que no es posible que cuando se haya dado la oportunidad de gobernar a una persona o partido, y que se tengan una serie de descalabros en perjuicio de la sociedad, no pueda la ciudadanía echar andar esta figura que brinda la posibilidad de revocar el mandato, esto ya es una urgencia en nuestro estado y en el país, donde hemos visto gobiernos corruptos que en su momento se pudieron contener revocándoles el mandato.



Siguió diciendo que esos son las dos propuestas fundamentales del PRD ya que la distritación ya no nos dio tiempo, es un tema que no pudimos sacar.



Venimos planteando además la continuidad de la equidad de género en las candidaturas, que ya está y que se tiene que quedar ahí en la ley.



Habrá un tema más de discusión, dijo, y es el debate que se debe generar sobre la figura del síndico, se queda tal como está, se cambia o desaparece, creo que es un tema que tenemos que plantear bien, que en su momento fue una propuesta que hizo el PRD, pero habremos de esperar el resultado de estas mesas de trabajo, del resultado de los foros de propuestas y discusión que está abriendo el Congreso del Estado y que terminarán el 25, 26 de junio, y que ahí habrán de perfilar más temas que proponga la ciudadanía en general, concluyó el líder estatal perredista Luis Pavel Aguilar Raynal. 12/06/2017