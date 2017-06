Llama DIF Estatal a respetar y garantizar los derechos de niñez chihuahuense

El 12 de junio es el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, declarado por la Organización Internacional del Trabajo en el 2002. La continuidad del trabajo infantil remarca y profundiza la pobreza y dificultad el acceso a mejores empleos por falta de educación.



Según datos de la organización internacional de trabajo (OIT) más de 168 millones de niños en todo el mundo son víctimas del trabajo infantil, en cadenas de agricultura, vestimenta, construcción perteneciente a mega compañías que no les garantizan las condiciones mínimas de trabajo por la OIT.



Según datos de la UNICEF en 2013, en Chihuahua trabajaban 5,979 niños y niñas de entre 5 y 13 años, es decir el 0.9% con relación al promedio nacional, y en el caso de adolescentes de 14 a 17 años era de 8.1% frente a la tasa promedio del país que era de 20.3%, colocando a Chihuahua como el estado con menos adolescentes trabajadores. En Chihuahua la proporción de niñas, niños y adolescentes que trabajan y que no asisten a la escuela es de 73.9% frente al 36% a nivel nacional.



Todos sabemos que en el mundo hay muchos niños y niñas que realizan trabajos duros y que ponen en riesgo su salud, se violentan sus derechos y éstos pierden la oportunidad de vivir su niñez de la manera en que se debe; la mitad de los jóvenes que trabajan se dedican a tareas peligrosas para su salud física y mental.



En el estado existe un gran número de niños y niñas trabajando en las calles, y en este sentido, el DIF Estatal de Chihuahua y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, preocupados por esta situación, busca la restitución de los derechos de los infantes, promueven por medio de campañas y giras en el estado fomentando la difusión de sus derechos, como lo son: el acceso a una vivienda, a la educación, servicio médico, identidad, esparcimiento, a no ser discriminados, entre otros. Teniendo como última opción el traslado a un Centro de Asistencia Social.



El próximo 16 de junio de 2017 se llevará a cabo una reunión en donde se plantearán estrategias para la restitución de derechos para los niños y niñas en situación de calle, en la que estarán involucrados la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) estatal y municipal, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, DIF Municipal, Secretaría de Desarrollo Social y Fiscalía General del Estado; así como la implementación de una campaña con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad de Chihuahua sobre este problema que se pretende prevenir por medio de acciones oportunas.



Ponemos a disposición de toda la sociedad chihuahuense el número de Denuncia Ciudadana: 01 800 230 40 50 para denuncia a cualquier acto de abuso, maltrato y omisión en contra de nuestros infantes, pues la colaboración de todos y todas nos permitirá atender con prontitud y trabajar en un plan integral de restitución de derechos.



El trabajo no es cosa de niños y niñas, si han de cansarse, que sea solo por jugar o estudiar. 12/06/2017