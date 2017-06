El gobernador presenta el proyecto "Kórima Comparte" - Es un trabajo conjunto de sociedad y gobierno para promover la cultura de la solidaridad

El gobernador Javier Corral Jurado puso en marcha el proyecto "Kórima Comparte", diseñado para que a través de una plataforma digital, se registren proyectos para dar solución a los principales problemas sociales de la ciudad y del Estado de Chihuahua.



Ante un aforo de mil 700 personas en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, del Centro Cultural Paso del Norte, el mandatario estatal externó su entusiasmo de arrancar este proyecto en Ciudad Juárez y para el resto del estado e invitó a la ciudadanía para que se una a este proyecto, ya que es momento de la solidaridad, entendida como el rostro social del amor, de los que más tienen, más pueden y más saben, con los que no saben, no tienen y no pueden.



Enfatizó que "Kórima Comparte" pretende ser el cauce de orientar la participación ciudadana, junto con la promesa empresarial, social y profesional, en la búsqueda de ayudar a los demás.



Kórima es un viaje al encuentro de nosotros mismos como sociedad, a construirnos como la gran comunidad de justicia, paz, trabajo generosidad que siempre hemos soñado, expresó el mandatario estatal.



Indicó que México enfrenta serios problemas sociales y políticos, de desigualdad, corrupción galopante y que esto no es más que el silencio e indiferencia, los valores deformados así como el déficit de participación ciudadana.



"Kórima Comparte" quiere promover la cultura de la solidaridad, donde los participantes ponen su parte para que la comunidad en la que sirven sea más próspera para todos, agregó Corral Jurado.



Kórima es el más alto concepto de la solidaridad, que el pueblo rarámuri tiene en su cosmovisión y significa la ayuda que todo rarámuri debe proporcionar a otro que lo necesita, es la reciprocidad y obligatoriedad, es compartir, es incentivar la cohesión social, por medio de organización de clubes, asociaciones civiles, organismos; es decir, que todos los chihuahuenses se comprometan desde su trinchera por la causa del bien.



Hizo un llamado a la población chihuahuense a que formen parte de este proyecto, a través de esta red social digital, que dará cauce al entusiasmo de todos los ciudadanos que quieran sumarse a una comunidad de voluntarios por los que menos saben, menos tienen y menos pueden.



Agregó que es el mecanismo de solidaridad social más importante que se pretende hoy en México, plataforma que facilitará los actos voluntarios de la ciudadanía y será un punto de encuentro vital para los emprendedores sociales.



Afirmó que los actos de colaboración voluntaria son de suma importancia para una sociedad, el apoyo y ayuda incondicional al otro, de manera directa o indirecta, eleva la calidad humana de una persona cuando esta ofrece apoyo voluntario a una sociedad, genera un enriquecimiento individual y crea una resonancia que mejora el ambiente para la comunidad.



"Pasemos de la democracia liberal e individualista, a la democracia comunitaria", dijo Corral Jurado.



El objetivo de "Kórima Comparte", es impulsar el espíritu voluntario por medio del fomento de actividades solidarias, así como buscar que los ciudadanos aporten su entusiasmo a través de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.



"Al presentar Kórima Comparte, les pido que participen, que pongan su parte para que Chihuahua vuelva a ser tan grande, próspero y de todos como la esperanza misma", refirió el Gobernador.



La disposición de trabajar juntos, sociedad y gobierno, traerá transparencia, honestidad, eficacia, democracia para la justicia y en la libertad, solo así Chihuahua será un ejemplo para México, dijo.



"Es momento de que juntos hagamos germinar el amanecer", mencionó Corral.



Confió en que volverá la justicia, generosidad honestidad, y que Kórima es compartir para los demás, finalizó el gobernador.



Ramón Galindo Noriega, Subsecretario de Gobierno del Estado Zona Norte, indicó que este proyecto es de la gente que quiere hacer algo y no encuentra un puente, por lo que se desarrolló esta plataforma y se construyó a través de la solidaridad, amor, generosidad, que permita se conecten todos aquellos que quieren hacer algo por los demás.



Mencionó que tienen que ser un gobierno diferente, que transforme a Juárez y al Estado de Chihuahua, para así convertirse en un espacio amable y cordial.



Adelantó que "Kórima Comparte" ya cuenta con tres grupos de voluntarios, uno de maestros, damas y jóvenes, que promueven la cultura de ayuda a los demás.



Compartió que ya se cuentan con doce actividades registradas por parte de los funcionarios públicos: "Vuelve a tu escuela", "Tengo tiempo para tí", "Comparte tu vida – comparte tu sangre", "Sábado innova", "Compartiendo estamos bien", "Anarik Nakura", "Mano a mano", "Cultura del cuidado y desarrollo rural sostenible", "Concientización empresarial, abriendo espacios" y "Seguimiento profesional a microempresarios".



"Las pequeñas acciones son las que hacen la diferencia", indicó Galindo Noriega.



Durante la presentación, se contó con la participación y testimonio de Guillermo Asián, quien compartió sus vivencias en relación a ayudar al prójimo, "en siempre dar más y en trabajar como sociedad por el bien común". 12/06/2017