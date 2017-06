Se detendrá a todos los participantes en la red de corrupción política de César Duarte: Javier Corral

Hay un seguimiento puntual de la estrategia para detener a todos los que participaron en la organización delictiva y red de corrupción política que armó el ex gobernador César Duarte, en los que se han logrado objetivos muy puntuales sobre los principales operadores de desvíos de recursos en que se incurrió, declaró en entrevista el gobernador Javier Corral Jurado.



“Hemos tenido una incursión muy importante dentro de nuestro proceso de justicia para Chihuahua. Tenemos, dentro de los actuales detenidos, otras acusaciones adicionales que en el transcurso de estos días se presentarán ante los jueces y que se sumarán a las audiencias que cada uno tendrán, particularmente el caso del ex auditor del Congreso de Chihuahua”, aseveró.



En este sentido, el mandatario estatal hizo un reconocimiento a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de la Función Pública, porque han sido muy rigurosas y consistentes en la integración de carpetas de investigación.



Reconoció que hay una colaboración real en el Gobierno de Chihuahua para aportar la información sobre los distintos casos en esta operación permanente que constituye uno de los principales compromisos con Chihuahua.



En relación al ex gobernador Duarte, señaló que espera acuda a la cita judicial, del próximo 23 de junio, en donde él y otros colaboradores han sido citados por un juez federal, para responder a los cargos que se han presentado en Chihuahua en su contra por desvíos de recursos públicos hacia el PRI.



El gobernador Corral Jurado precisó, que se trata de un peculado de carácter electoral y en donde se cuenta con todos los elementos que han permitido a la FEPADE actuar y realizar las investigaciones y luego los citatorios.



Consideró que dicho citatorio al ex gobernador, es trascendente porque César Duarte ofreció siempre que respondería abiertamente de cara a los chihuahuenses, de los cargos e imputaciones que se le hicieron. 12/06/2017