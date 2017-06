“La distribución de recurso para Juárez alcanzará casi el 42% de lo que se destina al estado”: Javier

“La distribución de recursos para Juárez alcanzará casi el 42% de todo lo que estamos destinando al estado de Chihuahua”, dijo en conferencia de prensa el gobernador Javier Corral Jurado.



Agregó que pese a las dificultades financieras con que inició la administración estatal, a estas alturas se está en condiciones de anunciar no solamente obra pública directa para Juárez, sino que se harán junto con las autoridades municipales.



En este trabajo conjunto, precisó, está la rehabilitación de los centros comunitarios y el programa de casas de cuidado diario, entre otras cosas.



“Hay en los hechos un aumento, no sé si de tres tantos, pero por lo menos al doble sí, de lo que antes se le daba de inversión normal estatal a Juárez”, afirmó el mandatario estatal.



Hizo hincapié que el gran tema a nivel nacional es un nuevo pacto federal, porque lo que el país necesita, es una nueva redistribución no solo de facultades, sino de recursos entre niveles de gobierno, e incluso entre poderes de la Unión; “Se requiere un nuevo federalismo fiscal y tributario”, enfatizó.



Recordó que el actual sistema fiscal viene desde el entonces presidente José López Portillo, que es ya anacrónico, con muchas discrecionalidades y al gusto del secretario de Hacienda y del presidente en turno.



Corral Jurado consideró que el auténtico federalismo, debiera ser uno de los temas del 2018, para plantear cómo regresarle a las ciudades y a los estados, lo que aportan a la federación, porque el 95% de los recursos que obtiene la federación provienen de los municipios y de los estados. 12/06/2017