Jesús Valenciano presenta exhorto: SCT debe concluir ya tramo Delicias

Con datos duros en su exposición de motivos, referenciando cuantiosos daños materiales y hasta la pérdida de vidas humanas en más de 50 accidentes registrados a partir de enero pasado, tan solo en el tramo Delicias a Chihuahua, Jesús Valenciano, diputado del PAN en el Congreso, presentó un exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acelere los trabajos de rehabilitación a dicho tramo



Ante la Comisión Permanente, en su Sesión Ordinaria de este martes, el diputado por distrito XIX, dijo con su exhorto, que en este tramo en particular “nos encontramos con cuatro tramos de desviación que obligan a viajar por rutas de doble sentido evitando así los tramos que se están rehabilitando”.



El diputado mencionó también que el exhorto va dirigido al delegado de esta dependencia federal, Rafael Chávez Trillo, y recordó que el 4 de mayo pasado ya se había hecho llegar un exhorto similar: “han pasado 40 días y no hay indicios de que este problema se quiera reducir”.



Durante la sesión, el legislador por Delicias y Rosales pidió a la presidencia del Congreso que se retomara el tema: “yo le pido presidenta ue el Congreso retome este tema porque no es posible que continúen estas desviaciones y estos tramos a medio terminar que han traído consecuencias fatales; y por si fuera poco la señalización no es la óptima y quienes viajan o viajamos de noche por este tramo sabemos lo peligroso que resulta; inclusive ya nos hemos memorizado estos tramos, pero quienes no acostumbran viajar por esta carretera, por ser autopista, confían en que las condiciones son buenas, sin embargo, sabemos que cuatro desviaciones en un tramo de 80 kilómetros son muchas”.



Jesús Valenciano, al referirse a la señalización para estos tramos, dijo ue “es poca y en algunos lugares ni siquiera la hay; es para algunos hasta difícil definir cuál etapa es en doble sentido y cuáles son aquellas donde se puede viajar tipo autopista.”



El exhorto fue recibido, y al final de su presentación, el diputado Jesús Valenciano solicitó, a viva voz, que el delegado de la SCT tome cartas en el asunto y atienda el exhorto enviado el pasado 4 de mayo donde igualmente se le detallan tramos, como el de Delicias – Chihuahua, en cuya ruta los viajeros advierten ciertos riesgos de peligro.



Dicho exhorto incluye también el responsabilizar administrativamente en caso de que se omita el atender la petición expuesta: “tenemos que darle seguimiento a los exhortos, y si el del 4 de mayo pasado no fue atendido con puntualidad, debemos exigir que se cumpla, son muchas las vidas que potencialmente están en peligro latente en estos tramos donde se realizan mantenimientos por parte del gobierno federal”. 13/06/2017