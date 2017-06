IMSS realiza acciones de concientización en el Día Mundial del Donante de Sangre El IMSS en Chihuahua tiene 4 bancos de sangre: 1 en la ciudad de Chihuahua y tres en Ciudad Juárez; y 4 puestos de sangrado, ubicados en Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, se suma a las acciones de promoción y concientización por el Día Mundial del Donante de Sangre, a realizarse este 14 de junio.



Esta conmemoración fue establecida por Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar a conocer a la población la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos inocuos, así como para agradecer a los donantes su noble acción que permite salvar vidas humanas.



El titular del Banco de Sangre del Hospital General Regional No. 1 Morelos, doctor Raúl Mendoza Heredia, informó que del 14 al 18 de junio el Instituto estará difundiendo de manera permanente entre los chihuahuenses la importancia que tiene la sangre para el organismo y la importancia de donarla de manera altruista.



Hizo hincapié en que la sangre es un recurso importante en todos los tratamientos programados y en las intervenciones urgentes; además, permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.



Añadió que se trata de un componente fundamental para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo (desastres naturales, accidentes, conflictos armados, etc.) y cumple una función esencial en la atención materna y perinatal.



En ese sentido, afirmó que por lo general en las emergencias aumenta la demanda de transfusiones sanguíneas, por lo que su suministro solo puede garantizarse con la colaboración de toda la comunidad y con una población donante que se comprometa a hacer donaciones voluntarias no remuneradas a lo largo del año.



Por lo tanto, recalcó que este año el IMSS en Chihuahua estará difundiendo información básica como “¿Cómo puedo ayudar”, “Qué necesito para ser donante?”, entre otras.



“Esta campaña pone de relieve la función que cada uno puede desempeñar para ayudar a otras personas en situaciones de urgencia, con su valiosa donación de sangre. La campaña se centra también en el hecho de que es importante donar sangre de forma periódica, para contar con una reserva de sangre suficiente antes de que se presente la necesidad”, dijo.



Finalmente, recalcó que el objetivo principal es alentar a todos los chihuahuenses a que contribuyan a que los servicios de salud estén preparados para una situación de emergencia donando sangre. 14/06/2017