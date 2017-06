Invitan al 1ª Panzoniza Food Fest 1 y 2 de julio en el Centro de Exposiciones Solo Para Gente De Buen Diente

El Panzón To Go invita a toda la ciudadanía a que en familia disfruten de la 1ª Panzoniza Food Fest, a desarrollarse los días primero y 2 de julio, en el estacionamiento del Centro de Exposiciones.



En conferencia de prensa celebrada en el Hotel Sheraton Soberano, Darío Ortega Gómez, organizador del evento, y Jaime Lozoya, director de Logística, dieron a conocer que en esta exposición se contará con más de 40 módulos y el público podrá asistir en un horario de las 12:00 a las 22 horas el sábado y de las 12:00 a las 20:00 horas el domingo.



El costo de entrada es de 25 pesos general y los menores de menos de un metro de altura no pagan boleto.



Los asistentes podrán disfrutar de los diferentes platillos que las foot truck ofrecen como hamburguesas al carbol y al grill, tacos, pastas, paella, snack, boneless, alitas, chamorros, una variedad de postres y cerveza artesanal, entre otros productos.



El evento será amenizado con música en vivo de artistas locales como grupo Álamo, Ana Gallo, Edna, entre otros.



Los organizadores de la Panzoninza hacen una cordial invitación para que vengas y disfrutes con tu familia y amigos de este gran evento. 14/06/2017