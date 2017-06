Advierte Gobierno Municipal sobre extorsiones derivadas del “Phishing”

Como parte del compromiso para erradicar y prevenir la violencia digital, que se presenta de diversas formas, entre ellas con prácticas como el “phishing”, el Gobierno Municipal, mediante el Instituto Municipal de las Mujeres, emprende acciones encaminadas a la debida información y atención de las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de ella.



El phishing, que puede derivar en fraudes, extorsiones o robo de identidad, consideradas también como violencia económica.



De acuerdo al décimo segundo estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) sobre los hábitos de usuarios de Internet (2016), un 70% de éstos lo utilizan para enviar o recibir mails, lo cual indica una enorme cantidad de internautas mexicanos que llevan a cabo el intercambio de información por dicho medio. Según el mismo estudio, 3 de 4 usuarios se dedican a actividades como escuchar música, ver películas, formación y gestión de finanzas, siendo este último punto clave para que se den extorsiones derivadas del phishing.



¿Qué es el phishing?



Se le llama así a un tipo de estafa dado por medios electrónicos, que consiste principalmente en el envío de correos, mensajes a dispositivos móviles, llamadas y/o páginas web emergentes, que aparentan provenir de fuentes fiables (usualmente instituciones bancarias) y tratan de recopilar los datos confidenciales del usuario, con el fin de ser utilizadas para fraudes o extorsiones.



¿Cómo protegerse?

No responder a ninguna solicitud de información personal por medio de correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas

Evitar abrir archivos o enlaces adjuntos de correos electrónicos no solicitados

Usar contraseñas distintas para cada red social utilizada

Comprobar la URL (dirección web) del sitio al que se ingresa, una manera de diferenciar las páginas que son seguras, es que la URL inicie con https

Mantener actualizado el navegador y aplicar los parches de seguridad

Cambiar de contraseñas con regularidad: algunos tips para hacerlas más seguras es utilizar contraseñas con más de 8 caracteres, utilizando combinaciones de letras mayúsculas, números y caracteres especiales (ej.: $#%@), así como utilizar palabras clave de información que no sea de manejo común, tales como el nombre de alguna mascota, un familiar, pasatiempo, etc.

Evitar los correos catalogados como SPAM (correos enviados a una gran cantidad de destinatarios, usualmente con contenido publicitario)



Tener presente que las instituciones bancarias, empresas, organizaciones, etc. a las que se encuentre afiliada(o) ya cuentan con sus datos personales, por lo tanto no es necesario que requieran de esa información nuevamente. En caso de que no se cuente con ellos, es preferible que usted acuda directamente al lugar físico a realizar cualquier trámite.



Prevenir y erradicar la violencia es tarea de todas y todos. Para mayor información acerca de la labor del Instituto Municipal de las Mujeres, comunicarse al número 072 extensión 2604. 15/06/2017