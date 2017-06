La intención principal de los foros es que no beneficie a algún partido en particular: Laura Marín

Por su parte la diputada juarense Laura Marín, dio a conocer que estos foros son muy importantes porque se trata de escuchar a todas las personas invitadas junto con su documento de propuesta, pero sin tener el debate para evitar el desgaste, porque además no se alcanzaría el tiempo, indico Marín.



Se ha venido trabajando legislativamente desde hace tiempo, porque la intención es de tomar en cuenta a las personas en general para que nos informen lo que opinan acerca de esta reforma que se pretende hacer en el Estado de Chihuahua, debido a que la intención principal es que no beneficie a algún partido en particular, es por eso que se toma la decisión de estar visitando diversos municipios de Chihuahua con base a tener este acercamiento con la población.



Todo esto llevado a cabo en los foros de consulta de análisis electoral 16/06/2017