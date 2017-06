Desabasto de agua es por sobre demanda y omisión de mantenimiento Dinero que debió ser destinado para mantenimiento a la infraestructura se desvió para otros fines, afirma Mario Mata

Las altas temperaturas que se han presentado en las últimas semanas provocaron una sobre demanda del servicio, lo que aunado a la omisión en la inversión, en años pasados para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la capital del estado, han ocasionado el grave desabasto del recurso que están padeciendo los chihuahuenses.



Así lo dio a conocer, Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS) en rueda de prensa ofrecida la tarde de este viernes.



Cuestionado por los representantes de los medios de comunicación sobre la situación de escasez de agua en la ciudad, Mata Carrasco aclaró que siempre ha faltado el líquido en la época de calor, solo que ahora,-a diferencia de los últimos 6 años-, el problema no fue escondido y se asume la situación de frente a la población que demanda el servicio.



“Antes había un velo que trataba de ocultar que durante 6 años, el dinero para el agua se desviaba para otros fines y no se le dio el mantenimiento necesario a la infraestructura, la cual está en pésimas condiciones, con muchas fugas, pozos que se abaten y que hoy pagamos las consecuencias”, externó el presidente de la JMAS Chihuahua.



En este sentido, el funcionario estatal indicó que la pasada administración de este organismo descentralizado simuló la inversión de 2 mil 300 millones de pesos para infraestructura hidráulica, situación que nunca ocurrió y que ahora se tiene que solventar trabajando a marchas forzadas para poder llevar el agua tan necesaria en esta temporada.



Mario Mata puntualizó que el problema de desabasto de agua se ha concentrado en zonas muy bien definidas por los tres pozos que se abatieron por falta de mantenimiento en este mes de junio, y que son Villas del Rey (que ya se rehabilitó y está en funcionamiento), Terrazas 2 (en operaciones desde ayer por la tarde), y el Virreyes, que aún se encuentra en proceso de recuperación.



Asimismo explicó que la falla eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad ocurrida en la madrugada del 15 de junio en la segunda batería de El Sauz y que afectó el suministro de agua en 170 colonias fue cuestión de un día, ya que se reparó y continúa con su funcionamiento de manera normal.



Añadió que la sobre demanda del agua ha rebasado el 35% del consumo habitual; sin embargo, se está trabajando para inyectar a la red el volumen suficiente para atender a todos los usuarios a través de la incorporación de 3 pozos más: Savona, Praderas y CIMA, con los cuales se incrementarán 90 litros por segundo más a las conducciones al sur de la capital.



El funcionario precisó que otro factor que se suma a la problemática de la falta de agua es el robo del líquido, mismo que representa un 40% del caudal extraído y que no llega a los hogares de los chihuahuenses.



“Se está trabajando para solucionar la escasez en la ciudad a marchas forzadas y todo el tiempo posible, hay que recordar que los chihuahuenses tenemos la responsabilidad compartida de cuidar el agua, de tener un sistema hidráulico sano tanto en infraestructura como autosuficiente financieramente hablando”, finalizó. 16/06/2017