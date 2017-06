Un muerto y diez heridos en un ataque terrorista fuera de una mezquita en Londres El agresor atropelló con un vehículo a los peatones en Finsbury Park y fue detenido. La policía antiterrorista abrió una investigación, mientras la primera ministra Theresa May presidirá este lunes el Comité de Emergencia Cobra

Un hombre murió y otras diez personas fueron heridas en Londres, donde un vehículo atropelló el domingo por la noche a varios peatones delante de una mezquita, anunció la policía, que investiga el incidente como un "potencial ataque terrorista".



"La policía investiga los hechos como un incidente terrorista", dijo la ministra de Interior, Amber Rudd.



El conductor de la camioneta, un hombre de 48 años, fue inmovilizado por las personas presentes en el lugar y detenido, indicó un comunicado de la policía.



"Todas las víctimas son de la comunidad musulmana", dijo más tarde a la prensa el comandante de la policía antiterrorista Neil Basu, que aclaró que el hombre de 48 años actuó solo.



El atacante este lunes será sometido a exámenes psiquiátricos.



Un testigo, Khalid Amin, dijo a la BBC que el hombre gritaba "¡quiero matar a todos los musulmanes!".



"Un hombre murió en el lugar" del ataque y "ocho heridos fueron trasladados a tres hospitales diferentes", agregó.





La primera ministra británica, Theresa May, condenó este "terrible incidente" que la policía investiga como "un potencial ataque terrorista" y convocó a una reunión de urgencia para el lunes por la mañana.



May agregó que sus "pensamientos iban para los heridos, sus familiares y los equipos de emergencia". Además indicó que presidirá el llamado Comité de Emergencia Cobra, formado por los principales ministros y representantes de las fuerzas del orden, para abordar el ataque cerca del templo.



"La policía fue alertada a las 00H20 (23H20 GMT) después de que se señalara que un vehículo colisionó con peatones", había informado la policía en un primer comunicado.



El servicio de ambulancias de Londres señaló por su parte que envió "varios equipos a un incidente en Seven Sisters Road", en el norte de la capital británica.



El jefe de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, dijo en Twitter que estaba "totalmente conmocionado" por este suceso.



Entre tanto, la dirección de la mezquita cambió pero, desde los atentados en París de noviembre de 2015, recibió varias cartas de amenazas.



"Es horrible ver a policías hacer masajes cardíacos a gente tendida en el suelo queriendo desesperadamente salvarlos", escribió en Twitter Cynthia Vanzella, una testigo.



"Hemos visto a muchas personas gritando y muchos heridos", declaró a la AFP David Robinson, de 41 años, que llegó al lugar después del incidente.



"Parece que la mezquita fue el objetivo", añadió.



La policía cortó el tráfico en los alrededores del lugar y acordonó el sector.



Un grupo de musulmanes se puso a rezar en la calle, cerca de la zona, constató una periodista de la AFP.



Este suceso ocurre en medio de un contexto de extremo nerviosismo, después de que Reino Unido haya sido golpeado por tres atentados en tres meses, dos de ellos con vehículos que se abalanzaron contra la gente.



El 22 de marzo, Khalid Masood, un británico de 52 años convertido al islam y conocido por los servicios policiales, lanzó su vehículo contra varios peatones en el puente de Westminster, en el centro de Londres, antes de asesinar con un cuchillo a un policía delante del parlamento. Hubo cinco muertos.



El 22 de mayo en Manchester, un atentado suicida, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, causó 22 muertos y un centenar de heridos a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El autor, Salman Abadi era un británico de 22 años de origen libanés.



El 3 de junio, tres asaltantes a bordo de una camioneta atropellaron a varias personas en el London Bridge y luego apuñalaron a otras en el Borough Market, antes de ser abatidos por la policía. Ocho personas perdieron la vida en este ataque. 18/06/2017