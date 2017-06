Firma IMSS y CEDH convenio para difundir los derechos humanos en centros de seguridad social

Este lunes la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, firmó en Ciudad Juárez un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para capacitar a los usuarios de los Centros de Seguridad Social (CSS), en especial a los grupos en condición de vulnerabilidad, en acciones de prevención y sensibilización sobre temas relativos a los derechos humanos.



Este evento estuvo presidido por el Presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, y el Delegado Estatal del IMSS, Cristián Rodallegas Hinojosa.



Este convenio permitirá sumar esfuerzos para llevar capacitación conjunta en materia de derechos humanos, a las y los usuarios de los Centros de Seguridad Social, Centros de Bienestar Social y Centros de Extensión de Conocimientos, que asisten de manera regular a participar en los programas de Prestaciones Sociales del IMSS en las ciudades de Juárez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.



Lo anterior se llevará a cabo a través de cursos, talleres y obras de teatro, entre otras acciones, mediante las cuales se permita fortalecer los conocimientos y la formación de grupos de autoayuda, con temas tan importantes como lo son la prevención de las adicciones, resolución no violenta de conflictos, habilidades para la vida, apoyo familiar, orientación para definir un proyecto de vida, derechos de las personas mayores, igualdad de género y educación para la paz, por mencionar algunos.



Asimismo, la CEDH colaborará con el Instituto en los programas en los que actualmente trabaja, como son: los días internacionales de la mujer, de la eliminación de la discriminación racial, de la salud, contra el maltrato del adulto mayor, del medio ambiente, de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, de la población indígena, de la juventud, del adulto mayor, y de la lucha contra el sida, entre otros.



Coadyuvará también en llevar a los adolescentes y jóvenes de las escuelas de educación primaria, secundaria y media superior, tanto públicas como privadas, temas que puedan ser de su interés y apoyen en su formación, sin que sean material curricular; en donde actualmente el Seguro Social tiene 36 mil personas inscritas en cursos y talleres, de los cuales 9 mil corresponden a ciudad Juárez.



En su mensaje, el presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social su importante apoyo en las acciones que dicho organismo realiza de manera constante para la difusión de los derechos humanos; y resaltó que con este nuevo convenio se consolida la colaboración de ambas dependencias, en beneficio no solo de los derechohabientes de la institución, sino de la población en general.



En particular reconoció al IMSS por el apoyo en el uso del teatro de la asegurada, y resaltó que "a la fecha se han realizado 83 representaciones, de las cuales 33 se han presentado en el teatro de la Nación del Seguro Social a un total de 9,900 alumnos y alumnas de 99 escuelas de nivel secundaria y 50 representaciones más en escuelas de nivel secundaria, medio superior y con servidoras y servidores públicos de ciudad Juárez y municipios aledaños, impactando a un total de 7,500 personas". Destacó que a lo largo de estos 3 años, las obras de teatro han impactado a un total de 149 escuelas y 17,400 personas.



A su vez, el Delegado Estatal del Seguro Social en Chihuahua, Cristián Rodallegas Hinojosa, destacó el trabajo y coordinación que se está estableciendo con al CEDH en beneficio de su derechohabiencia en la entidad.



Precisó que este es el segundo convenio que se establece con la Comisión, siendo el primero el signado en días pasados para mejorar y ampliar la atención que reciben los niños y las niñas del Sistema de guarderías del IMSS.



“Agradecemos este acercamiento, que permitirá que los programas que actualmente maneja la Comisión en favor de la niñez, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, se divulguen y apliquen en los espacios del instituto”, dijo.



Indicó que “nuestro Director General, Maestro Mikel Arreola Peñalosa, a principios del presente año, anunció, en concordancia con las políticas y lineamientos de la Presidencia de la República, la necesidad de reafirmar los objetivos prioritarios de las prestaciones sociales institucionales, como lo son su carácter preventivo y formativo, pero también la necesidad de ampliar su cobertura, haciendo énfasis en la coordinación con otras dependencias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para llevar bienestar a los mexicanos”.



Por lo tanto, destacó “me congratulo de que hayamos coincidido en la necesidad de unir nuestros esfuerzos, para mejorar la calidad de la formación que reciben nuestros usuarios, con los temas y material de que dispone la Coordinación Estatal de los Derechos Humanos”.

19/06/2017