Entrega Gobierno Municipal premios a primeros lugares de la Feria del Reciclaje -Gana el primer lugar la Secundaria Estatal No. 3043

Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos (SPM) realizó la premiación a la Secundaria Estatal No. 3043, luego de ganar el primer lugar en el concurso de proyectos de rehúso y reciclaje que se realizó en el marco de la Feria Municipal del Reciclaje, el pasado 5 de junio.



El titular de la dependencia, Mario Vázquez Robles hizo entrega de reconocimientos a los alumnos y maestros que conforman el Club Ecológico, así como una computadora nueva de SPM, una computadora reciclada y donada por la empresa Ecorecikla y 5 mil pesos donados por la empresa Syscom.



“Ustedes innovaron y crearon a partir del principio del cuidado del medio ambiente en búsqueda de la sustentabilidad. Les felicitamos la sumatoria de esfuerzos, por fomentar las mejores actitudes que es lo que finalmente nos ayuda a que este planeta vaya mejorando (…) Continúen así porque es el mejor cimiento para que sean ciudadanos comprometidos”, expresó el funcionario municipal.



En este evento estuvieron presentes los profesores José de la Luz Aguirre Escobar, director de la Escuela Secundaria Estatal, No. 3043; Ángel Hermosillo Salgado, jefe Académico del Departamento de Educación Secundaria y Sergio Antonio Sifuentes Trevizo Inspector de la Zona 49, entre otros maestros de la institución.



En próximos días se entregarán los premios al segundo lugar obtenido por la Escuela Secundaria Técnica No. 40, la cual se hizo acreedora a una computadora donada por la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), así como 3 mil pesos de parte de Syscom; mientras que el tercer lugar para la Escuela Secundaria Técnica No. 58, quienes recibirán 2 mil pesos de parte de Syscom y una computadora reciclada donada por Ecorecikla. 19/06/2017