Escucha Maru Campos inquietudes de comerciantes durante recorrido a la calle Cuarta

Acompañada del secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, la alcaldesa, Maru Campos Galván, realizó un recorrido por los diferentes comercios y puestos establecidos en la calle Cuarta del Centro Histórico.



Lo anterior con la intención de escuchar las inquietudes de los locatarios, quienes de manera general expresaron su inconformidad referente a la problemática de invasión de calles y banquetas por parte de algunos de los compañeros, lo cual provoca que los peatones caminen sobre la calle y se expongan a los accidentes, ya que esta zona es semipeatonal.



La Alcaldesa mencionó que en este sentido el Gobierno Municipal analiza la implementación de un plan de mejora para esta zona, ya que sería injusto simplemente retirar a la gente que invade banquetas, pues mucha lleva más de 20 años viviendo de vender ropa, zapatos o incluso alimentos, por lo que se buscará la manera de darles más espacio pero sin que afecten al transeúnte o tráfico vehicular.





Al saludar a varias de las personas presentes les recordó que la administración que encabeza ha reforzado la seguridad no sólo de esta área sino del Centro Histórico de la ciudad en su totalidad, esto gracias a la conformación del Distrito Ángel, que conlleva una nueva comisaría y más agentes policiacos para prevenir delitos.



Ante algunas de las quejas, mencionó que “es necesario que pongamos todos de nuestra parte, para que esto sea un ganar-ganar y esta zona no quite el paso a transeúntes, ni a automovilistas, además de fomentar la economía y los turistas también la disfruten”, señaló Campos Galván.



A su vez, el secretario del Ayuntamiento dijo que en este recorrido la Presidenta Municipal pudo escuchar de voz de los locatarios también el trato que reciben por parte de los inspectores de Gobernación del Municipio, pues es una zona con muchos comerciantes y por ello es probable se susciten incidentes.





Las autoridades indicaron que tomarán todos los puntos de vista para el diseño del plan de mejora, incluso los de Protección Civil, pues la calle aunque es semipeatonal no se puede cerrar del todo, debido a que existen muchos establecimientos y en caso de algún siniestro es necesaria la circulación vehicular eficaz en las calles. 20/06/2017